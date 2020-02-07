【武漢肺炎】中國報世衛疫情涉台信息有誤？外交部指台灣故意誤報

台灣有關部門2月6日稱，大陸向世衛組織提供新型冠狀病毒感染的肺炎疫情涉台信息是錯誤的，並表示大陸阻撓台灣地區與WHO開展合作。同日，美國常駐聯合國日內瓦辦事處代表稱，WHO需就應對疫情開展有關行動與台公共衛生部門直接接觸。

對於上述動態，中國外交部發言人華春瑩在2月7日回應稱，「這次疫情發生後，從對台灣同胞生命安全和身體健康高度重視的角度出發，中國國家衛健委及時向台灣地區通報疫情防控最新信息，加強海峽兩岸對疫情的共同應對：主動向台灣地區分享包括診療方案、防控方案、常見醫用防護用品使用範圍指引等在內的16份技術類資料；主動向台灣地區通報新型冠狀病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息；主動即刻通報在大陸確診的台灣同胞的信息，與台灣地區溝通疫情、追蹤密切接觸人員。」

在兩岸多方渠道協調下，接回武漢台商的包機2月3日23時40分抵達台灣桃園國際機場。（中央社）

華春瑩說，「經向中國國家衛健委核實，截至2月7日上午10時，大陸向台灣地區通報疫情信息42次，台灣地區向大陸通報19次。大陸向世衛組織通報的數據信息，均以台灣地區通報的數據信息為準。如有錯誤，恐怕是台灣地區故意誤報。」

華春瑩說，「我要重申，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在一個中國原則下通過兩岸協商作出安排。根據中方同世衛組織達成的安排，台灣地區的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織專家可赴台灣地區進行考察或提供援助。台灣地區能夠及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息，台灣地區發生的突發公共衛生事件信息也能夠及時向世衛組織通報。這些安排都確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可及時有效應對。奉勸美方和台灣島內的一些人停止以疫情為藉口的政治炒作和政治化操弄。」

2月6日，國台辦負責人就世界衛生組織涉台問題發表談話，奉勸民進黨當局立即停止在此問題上的政治算盤和政治操弄，「以疫謀獨」絕不會得逞。

國台辦稱，連日來，在全國人民抗擊新冠肺炎疫情的同時，台灣民進黨當局和「台獨」分裂勢力伺機鼓譟所謂台灣參與世界衛生組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，拓展所謂台灣的「國際空間」。

國台辦負責人2月6日表示，台灣是中國的一部分。一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際準則，不容挑戰和踐踏。世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構。根據聯合國大會、世界衛生組織有關決議和世衛組織《組織法》，台灣作為中國一部分無權加入。任何有關中國台灣地區參與國際組織活動的問題都必須在一個中國原則下解決。

負責人在談話中表示，兩岸同胞是一家人，大陸始終關心台灣人民的健康福祉，對台灣同胞一視同仁。2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，大陸同意台灣地區以「中華台北」名義和觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）。然而，民進黨上台後頑固堅持「台獨」主張、拒不承認「九二共識」，不斷挑戰一個中國原則，令中國台灣地區參加WHA的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

「儘管如此，祖國大陸仍然為台灣獲取公共衛生事件信息方面提供幫助，確保信息渠道暢通，在符合一個中國原則下為台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。」負責人介紹，中國台灣地區與世衛組織的技術合作不存在障礙。中國台灣地區的醫療衛生專家可以適當身份參加世衛組織技術性活動。

據不完全統計，僅2019年，台灣地區就有10批11人次專家參加世衛組織舉辦的技術會議。根據中國政府同世衛組織達成的共識，中國台灣地區設立了世衛組織《國際衛生條例》聯絡點，擁有登錄世衛組織事件信息網站的賬號，可登錄該網站並及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息。

報道稱，新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，大陸也多次及時向台灣地區通報疫情防控最新信息，專門安排台灣地區防疫專家於2020年1月赴武漢現場考察。

然而，民進黨當局無視大陸方面的善意與誠意，卑劣地炒作所謂「國際防疫缺口」等言論，其謊言在上述事實面前不攻自破，暴露其欺騙輿論、愚弄民心、打悲情牌和藉機謀求政治私利的險惡用心。

負責人表示，全力做好疫情防控事關兩岸同胞共同的生命福祉。我們會繼續為台灣地區作為中國的一部分獲取有關疫情防控信息做出安排，但絕不允許藉機搞「台獨」。我們奉勸民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄。「以疫謀獨」是絕不會得逞的。

國台辦就世界衛生組織涉台問題發表談話，奉勸民進黨當局立即停止在此問題上的政治算盤和政治操弄，「以疫謀獨」絕不會得逞。（資料圖片）

武漢疫情在世界各國延燒之際，隸屬聯合國，執掌全球醫療衛生及健康的世衛組織在台灣之所以再次引起激烈討論。主要原因之一是2016年蔡英文執政後，台灣一直被世衛以「一個中國」原則排除在外。

台灣外交部表示，因為不是世衛會員，台灣無法獲取最新疫情信息，因此影響台灣與各國防疫的合作以及台灣民眾的健康人權。

世衛組織於當地時間2月6日發佈最新的第16號新型冠狀病毒疫情報告，此份報告除了將台灣列在中國項下之外，台灣名稱的標示再度改成「台北及周圍地區」。

世衛組織還曾在在1月22日第2期疫情報告，以「中國，台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣，後又於1月23日報告改台灣名稱為「台北直轄市」（Taipei Municipality），1月25日改為台北（Taipei），2月6日再改為「台北及周圍地區」。

世衛組織屢改台灣名稱的行徑，引起台灣外交部的不滿，並向世衛組織表達最嚴正的抗議。

隨着武漢肺炎疫情的蔓延，台灣自2月6日起禁止所有大陸旅客入境；赴台的港澳居民入境後均須依「具感染風險民眾追蹤管理機制」居家檢疫14日。