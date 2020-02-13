【武漢肺炎】日更參數暴增　新納臨床診斷病例　新增確診14921宗

武漢肺炎疫情持續擴散，牽動社會各界關注。據湖北衛健委2月13日最新數據顯示，2月12日當天湖北省新增確診病例14,840例，新增死亡242例，累計確診48,206例。內地確診數目方面，新增確診病例14,921宗，累計確診為59,651宗。 確診病例一日大增萬餘宗，是因為在湖北省的病例診斷分類中增加了「臨床診斷」，從2月13日起，湖北省將臨床診斷病例數納入確診病例數作出公布。

湖北省的病例診斷分類中增加了「臨床診斷」，並作為臨床診斷病例數納入確診病例數作出公布。（中新社）

在新增的14,840例中，含臨床診斷病例13,332例。其中：武漢市13,436例、黃石市37例、十堰市26例、襄陽市13例、宜昌市26例、荊州市321例、荊門市231例、鄂州市204例、孝感市123例、黃岡市264例、咸寧市9例、隨州市31例、恩施州26例、仙桃市20例、天門市69例、潛江市4例。

新增病亡242例中，含臨床診斷病例135例。其中：武漢市216例、黃石市3例、襄陽市1例、宜昌市3例、荊州市2例、鄂州市2例、孝感市4例、黃岡市4例、咸寧市1例、隨州市2例、恩施州1例、仙桃市3例。

新增出院802例中，含臨床診斷病例423例。其中：武漢市538例、黃石市17例、十堰市11例、襄陽市6例、宜昌市10例、荊州市22例、荊門市11例、鄂州市23例、孝感市28例、黃岡市89例、咸寧市19例、隨州市11例、恩施州10例、仙桃市5例、天門市1例、神農架林區1例。

截至2020年2月12日24時，湖北省累計報告新冠肺炎病例48,206例（含臨床診斷病例13,332例），其中：武漢市32,994例（含臨床診斷病例12,364例）、黃石市911例（含臨床診斷病例12例）、十堰市562例（含臨床診斷病例3例）、襄陽市1,101例、宜昌市810例、荊州市1,431例（含臨床診斷病例287例）、荊門市927例（含臨床診斷病例202例）、鄂州市1,065例（含臨床診斷病例155例）、孝感市2,874例（含臨床診斷病例35例）、黃岡市2,662例（含臨床診斷病例221例）、咸寧市534例（含臨床診斷病例6例）、隨州市1,160例、恩施州229例（含臨床診斷病例19例）、仙桃市480例（含臨床診斷病例2例）、天門市362例（含臨床診斷病例26例）、潛江市94例、神農架林區10例。

目前，湖北累計治癒出院3,441例。累計病亡1,310例，其中：武漢市1,036例（含臨床診斷病例病亡134例），黃石市9例，十堰市1例，襄陽市13例，宜昌市11例，荊州市23例，荊門市24例，鄂州市30例，孝感市49例，黃岡市58例，咸寧市7例，隨州市14例,恩施州4例（含臨床診斷病例病亡1例），仙桃市16例，天門市10例，潛江市5例。

目前仍在院治療33,693例，其中：重症5,647例、危重症1,437例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例9,028人，當日排除3,317人，集中隔離6,126人。累計追蹤密切接觸者158,377人，尚在接受醫學觀察77,308人。

湖北病例診斷分類增加「臨床診斷」

隨着對新型冠狀病毒肺炎認識的深入和診療經驗的積累，針對湖北省疫情特點，中國衛健委、中國中醫藥管理局辦公室印發的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》在湖北省的病例診斷分類中增加了「臨床診斷」，以便患者能及早按照確診病例接受規範治療。

根據該方案，近期湖北省對既往的疑似病例開展了排查並對診斷結果進行了訂正，對新就診患者按照新的診斷分類進行診斷。為與中國其他省份對外發布的病例診斷分類一致，從2月13日起，湖北省將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公布。

疫情壓力面前實事求是

數據大幅度激增是事實，但加上臨床病歷的統計是科學的。多數都是臨床診斷病歷，表示這幾天內，火神山、雷神山、方艙等的確接治病患，這樣方向是正確的。新冠肺炎是嚴重的傳染疾病，傳染力達數十萬人都是有可能的。

新納入臨床診斷病例令每日更新的參數暴增，也可能反而是好事，說明之前那些被捂住不報的病例暴露，也可能是集中收治發揮作用了。但不管怎樣，都意味著會有更多患者可以得到醫療資源支持，也說明在疫情壓力面前，終於開始實事求是。