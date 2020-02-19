【武漢肺炎】國家衛健委：實行無懲罰性的醫務人員感染報告制度

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，內地官方早前公布，全國有1700多名前線醫護確診，當中6人死亡。國家主席習近平近日作出重要指示，強調務必高度重視對醫務人員的保護。 與此同時，國家衛健委網站周三（19日）發布了《關於進一步加強疫情防控期間醫務人員防護工作的通知》。其中要求醫務人員強制報告個人健康狀況，並實行無懲罰性的感染報告制度。

內地官方早前公布，全國有1700多名醫護人員確診感染新型冠狀病毒。（AP）

根據衛健委的通知，醫療機構要結合工作強度和崗位特點，合理調配醫務人員，科學安排診療班次，保持醫務人員合理休息，不鼓勵帶病上崗。此外，要加大醫用防護用品等相關物資保障，防護物資供應不足時，應當及時向主管部門報告。

在加強醫務人員健康監測及感染報告方面，通知明確提出，醫療機構要確定專門部門和人員，每日詢問掌握醫務人員暴露情況，監測是否有發熱、咳嗽等新冠病毒感染的早期症狀，以及是否存在皮膚面部和手部皮膚損傷、腹瀉等其他可能導致感染的情形。

疫情期間，對於有臨床症狀、有可能感染的，要立即進行病原學檢測。實行無懲罰性的感染報告制度，一旦出現醫務人員感染，所在醫療機構應當嚴格落實有關工作要求，立即向當地衛生健康行政部門報告，並按照要求報送新冠肺炎相關診斷訊息。又要求醫務人員強制報告個人健康狀況，以盡早發現感染隱患。

另外，通知也提到，醫療機構主要負責人要親自掛帥，負責本機構醫務人員感染的醫療救治工作。各級衛生健康行政部門和醫療機構也要積極配合相關部門，做好醫務人員工資待遇、臨時性工作補助、衛生防疫津貼等待遇保障。

眼科醫生李文亮（右）與醫院院長劉智明（左）先後感染新冠肺炎後離世。（資料圖片）

新型冠狀肺炎已奪走多名前線醫護人員生命，繼被稱作「吹哨人」的武漢市中心醫院眼科醫師李文亮染病去世後，武昌醫院院長劉智明周二（18日）也被證實染疫後不幸離世，享年51歲。劉智明也是這場抗疫戰中，首位逝世的醫院院長。

據《新華社》報道，習近平近日就關心愛護參與疫情防控工作的醫護人員專門作出重要指示，強調醫護人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，從各個方面提供支持保障，使他們始終保持強大戰鬥力、昂揚鬥志、旺盛精力，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。

（綜合報道）