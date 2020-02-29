【新冠肺炎】中藥「肺炎1號方」療效顯著　廣州捐贈逾2萬份給武漢

廣州衛健委中醫藥管理處處長陳宇斐在周六（29日）表示，廣州市第八人民醫院研製的中藥「肺炎1號方」（透解祛瘟顆粒）療效顯著，廣東省內11間定點醫院的確診患者已使用6000多份「肺炎1號方」，並且捐贈2萬多份予湖北武漢的醫院。

陳宇斐在當天的廣州疫情防控保障主題中西醫結合防疫防控專場新聞通氣會上，介紹當地中醫治療的情況，指省市級的中醫專家已對「肺炎1號方」進行有效性和安全性評價，並獲得省藥監局院內製劑許可，目前正密切關注「肺炎1號方」在臨床應用中的情況以及與西藥協同治療的情況。

廣州市第八人民醫院研製的中藥「肺炎1號方」（透解祛瘟顆粒）。（網上圖片）

陳宇斐又提到，廣州市第八人民醫院自上月20日起就把中醫病房改造成隔離收治病區，由中醫師和西醫師共同對患者進行診治，同時建立中醫會診制度，使每個患者都能得到中西醫聯合治療。醫院對每一位確診患者都運用中醫藥治療，有效提高救治率，未有出現危重症患者。

另一方面，在廣州醫科大學附屬第一醫院的重症和危重症患者，除了西醫救治外，幾乎都加用了中醫藥治療。廣州市婦女兒童醫療中心除了給患兒防護、西醫治療和心理疏導等，也有用中醫藥治療。

（南方都市報）