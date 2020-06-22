新冠肺炎│特朗普用「功夫流感」形容疫情　中方：堅決反對污名化

針對美國總統特朗普（Donald Trump）將新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情蔓延形容為「功夫流感」（Kung flu）事件，中國外交部在6月22日予以回應。

中國外交部發言人趙立堅表示，「我們注意到有關表態。世衛組織和國際社會都明確反對將病毒同特定國家和地區相關聯，反對搞污名化的做法。中方堅決反對任何利用病毒溯源問題搞污名化的做法，我們注意到美國國內各界也有不少有識之士反對利用疫情搞污名化，發表種族主義言論的做法。」

美國新冠肺炎疫情持續，死亡病例數量持續飆升，特朗普的諸多言論引發外界批評。（AP）

特朗普6月20日在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行競選集會時，稱美國對新冠病毒的檢測過多，稱大量的檢測令感染個案上升，表示要降低檢測速度。他又把新冠肺炎稱為「Kung Flu」，暗指病毒源自中國（Kung Fu是英語對中國「功夫」的稱謂）。

特朗普的上述競選集會在塔爾薩市，名為BOK Center的運動場內舉行，場館原定可容納逾萬名入場觀眾，但最終只坐滿約半個場館。特朗普在發表演說時未戴上口罩，場內亦有相當人數的觀眾未戴上口罩。

這是特朗普自疫情爆發以來首次舉行的競選集會。

6月20日特朗普在塔爾薩市舉行競選集會，特朗普在台上接受支持者的歡呼。（Reuters）

在舉行集會前一天，已經有特朗普支持者在場外排隊。但大會原定安排的室外會場，最終因參加人數不足而取消，所有參加者都進體育場館內。

美國多個傳媒報道指在活動舉行前，有6名協助籌備的工作人員，確診感染新型冠狀病毒。《紐約時報》引述消息人士指，當中包括兩名特勤局人員。當地地方衛生官員曾要求押後競選集會，但集會仍照常舉行。