美國衛生部長9日將訪台　國家衛健委：立即撤銷錯誤決定

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）將於本月9日率團訪問台灣，成為首位訪台的美國衛生部長，更是自1979年美台斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。

對此中國國家衛生健康委發言人8月6日應詢表示，台灣問題是中國內政，不允許外部勢力插手干涉。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷美國衛生行政部門負責人同中國台灣地區開展官方往來的錯誤決定。中美應共同致力於開展建設性衛生健康合作，維護兩國以及全球民眾健康福祉與衛生安全。

阿扎爾（後）將展開歷史性訪問台灣，期間將代表美國總統特朗普（前）會見總統蔡英文、衛生福利部長陳時中等人。（美聯社）

針對阿扎爾訪台一事，中國外交部發言人汪文斌在周三（5日）的例行記者會上表示，中國堅決反對美台官方往來，並已就此分別在北京和華盛頓向美國提出嚴正交涉。國台辦發言人馬曉光則表示，民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，是十分危險，也不可能得逞。大陸官媒央視發表評論稱，民進黨當局又幹危險的事，為了「台獨」不惜犧牲台灣民眾生命，與美勾結可謂一丘之貉。

台灣行政院發言人丁怡銘今天（6日）表示，阿扎爾訪台將代表美國總統特朗普與總統蔡英文會晤，並將拜會外交部、衛生福利部，與負責防治新冠肺炎的醫護、專家會談，還會參訪口罩工廠。