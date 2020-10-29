美蓋洛普民調：「獨走夜路感到安全」指數　中國排全球第五

10月27日，美國權威民調機構蓋洛普（Gallup）公布的2019全球法律和秩序指數排名中，中國（大陸）位列第3，香港則在榜單中排名83位。此外，蓋洛普還單獨列出了「獨走夜路感到安全」的指數，中國位列第5。

蓋洛普表示，全球法律與秩序指數是根據居民對當地警察的信心、對自身安全的感受以及過去一年中盜竊、人身傷害或搶劫案件發生率得出的綜合評分。2019年，機構通過電話和面對面訪談的方式，採訪了總計175,000名來自世界各國和地區，15歲以上的民眾，最終得出這份報吿。

在蓋洛普發佈的這份榜單中，新加坡和土庫曼斯坦兩國得分均為97分，並列第1。中國以94分排名第3。冰島、科威特、挪威、奧地利、瑞士、烏茲別克斯坦以及阿聯酋分列6至10位。

倒數後5位的國家分別為南非、利比里亞、委內瑞拉、加蓬和阿富汗。其中阿富汗的分數最低，僅為43分，這也是阿富汗連續第二年在榜單中排名末尾。其他國家和地區中，美國的得分為85分，在榜單中排名第36位。香港地區的得分為76，榜單中排名83位。

分地區來看，東亞地區的法律和秩序指數最高，為92分。西歐地區以86分緊隨其後，東南亞地區和北美地區以80分並列第3。撒哈拉以南非洲地區，以及拉丁美洲和加勒比海地區的得分最低，分別以67分和66分排名倒數兩位。

統計數據顯示，2019年，全球法律與秩序指數的平均分為82分，與上一年基本持平，但在144個接受調查的國家和地區中，有90個分數低於平均值。

相較於2019年的排行榜，今年的榜單中新增了「單獨走夜路感到安全」的排名。中國在這一分項中排列第5，有90%的中國受訪者認為獨自走夜路是安全的，前4名分別為新加坡、土庫曼斯坦、挪威和阿聯酋。利比里亞、南非、委內瑞拉、加蓬和阿富汗仍舊在這項排名中名列倒數5位。

蓋洛普在新聞稿中提到，美國的法律與秩序指數為85，與愛爾蘭、法國、瑞典持平，仍高於全球平均水平。不過，在獨自走夜路是否感覺安全的調查中，美國僅略高於全球水平，為75%。