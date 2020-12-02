深圳失業補助金本月底截止申請　最長可領6個月近6000元

受新冠肺炎疫影響，大批民眾失業。為向失業人士提供基本生活保障，內地多個省市均發放失業補助金，其中深圳申請失業補助金進入倒計時，符合條件的失業人士可於本月31日前，申請一次性補發3月至6月的失業補助金，每月最多可領取990元（人民幣，下同），最長領取6個月，最多可領5940元。

按規定，失業人士需符合條件才可申請，包括在深圳市按月領取失業保險金期滿仍未就業；不符合領取失業保險金條件，包括在深圳市參保繳費不足或已滿1年，但因個人原因解除勞動合同。

當局發放失業補助金的標準，包括在深圳市參加失業保險繳費1年或以上，失業補助金標準不超過深圳市失業保險金標準的50%，即每月990元；繳費不滿1年者，則不超過失業保險金標準的15%，即每月297元。

符合條件者可按月領取失業補助金。（資料圖片）

符合以上條件人士，可按月領取最長不超過6個月的失業補助金。在今年3月至6月期間，對領取者發放價格臨時補貼，補貼標準在原標準基礎上提高1倍。

在核發失業補助金時，領取失業保險金期滿但仍未就業者，其參保繳費時間按1年以上處理；領取期限不會核減失業保險參保繳費年限。同時，領取失業補助金期間，不可享受失業保險金、代繳基本醫療保險費、求職補貼、喪葬補助金和撫卹金等其他失業保險待遇。

符合條件者可透過深圳市社會保險基金管理局官網、國家社會保險公共服務平台、「深圳社保」微信公眾號等網上平台，或親身到全市各社保服務窗口、社保自助終端機遞交申請。