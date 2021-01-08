銀保監：完全贊成對賴小民作出依法判決　單位黨組織責任不可推卸

周二（5日），中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民犯受賄、貪污、重婚，被法院判處死刑，並處沒收個人全部財產。 翌日下午，中國銀保監會黨委召開會議通報討論賴小民一案，指完全贊成、堅決支持法院對案件作出的依法判決。 會議認為，賴小民案件是金融領域發生的一起觸目驚心的腐敗大案，貪腐犯罪數額特別巨大，情節特別嚴重，主觀惡性極深，嚴重危害國家金融安全和金融穩定。會議強調，賴小民的罪行極其嚴重，受到法律的莊嚴審判，完全是咎由自取、罪有應得。

會議指出，賴小民案件的發生並不是偶然的，除了其個人放鬆思想改造和無視法紀約束之外，其原工作單位黨組織和上級黨委負有不可推卸的責任。特別是原華融公司黨的領導長期弱化，黨的建設嚴重淡化，黨委會形同虛設，黨內監督嚴重缺失，教訓極其深刻。銀保監會黨委和華融公司黨委要從全面從嚴治黨的高度，深挖賴小民案件的病灶根源，明確以案促改、正本清源的方向，為全面淨化政治生態奠定堅實基礎。

會議強調，賴小民案件深刻警示，金融領域反腐敗鬥爭和銀保監會系統黨風廉政建設面臨的形勢依然十分嚴峻複雜。銀保監會要不斷提高監管質效，切實維護好金融市場穩定和國家金融安全。為維護好金融市場穩定和國家金融安全，要堅決反對「做虛功」和「花架子」，警惕投機鑽營者，及時處理權力交換、利益輸送、參與「圍獵」和甘受「圍獵」的行為，嚴防政治上的「兩面人」。

（中國銀保監會網站）