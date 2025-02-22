美媒：面臨財務困境　過去5年逾200間中國醫院破產

據美媒近日報道，中國的公私營醫院正在遭遇財務困難，過去五年內超過200家醫院宣告破產，面臨減薪和欠薪等問題，對醫療工作人員造成了衝擊。專家更警告，未來的情況可能會更加嚴峻。



《紐約時報》中文網在周五（21日）的報道中指出，中國的醫院數量在過去20年內增長了兩倍以上，私立醫療機構的增幅更高達八倍。許多醫院為了擴張和服務更多患者而舉債，但隨著收入放緩，許多機構面臨還款困難。

根據中國國家破產數據庫，過去五年有超過200家醫院宣告破產，這個數字遠高於之前五年的7家，且幾乎全部為私立醫院。儘管截至2023年底，中國仍有近4萬家醫院，關閉的醫院僅佔少數，但獨立分析師賀濱表示，這僅僅是開始，未來關閉的醫院數量可能會增加。

報導指出，在新冠肺炎疫情期間，中國政府推動大規模檢測，導致醫院開支激增，但患者為了避免感染而減少就診，醫院收入大幅下降。疫情後，房地產市場的崩潰進一步拖累了經濟，民眾因為要節省開支而推遲非緊急醫療，地方政府也無法提供足夠的財政支持。

根據中國衛生統計年鑑顯示，2011至2021年間，公立醫院的債務幾乎增加了四倍。許多醫院因此出現停診、減薪和拖欠薪水的情況，影響了醫療工作人員的生活。

2011至2021年間，公立醫院的債務幾乎增加了四倍。（VCG）

例如，廣東梅州嘉應學院醫學院附屬醫院自去年11月以來開始清算資產，醫務人員已被欠薪10個月，並被要求辭職。浙江省一位在公立醫院工作的醫生楊娜娜（音譯）表示，她在工作12年來首次遭遇減薪，餐補和飲用水的供應也受到削減。

中國國家衛生健康委員會主任雷海潮在一篇文章中指出，需要妥善解決長期債務問題。該委員會在去年6月發出通知，要求地方政府官員密切關注醫療機構的財務狀況，包括收不抵支和拖欠薪酬等問題。

此外，中國正面臨人口老化的挑戰，這導致醫療費用增加，而繳納醫保的人數已連續四年下降，進一步加劇了醫院的財務困境。清華大學社會學教授劉軍強估計，醫保基金可能在未來十年內耗盡，並建議延遲退休年齡和控制醫療成本，政府已部分採納這些建議。

根據曾在四川一家醫院從事財務工作的官員表示，政府降低了醫院的報銷金額，這也是醫院資金問題的一個原因。政府設立集中採購處方藥的系統，雖然降低了成本，但也引發了民眾對藥品品質的擔憂。

面對這些挑戰，患者們開始尋找更便宜的替代方案，如社區診所和遠程醫療服務。