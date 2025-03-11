UIC獲准更名「北師香港浸會大學」　知名文史學者陳致出任校長

據內媒報道，北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院，已於2025年3月經教育部批准更名為「北師香港浸會大學」。香港人文學院院士陳致也在2025年3月接替計算數學專家湯濤出任北師港浸大校長。



北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院（中文簡稱「北師港浸大」，英文簡稱「UIC」）成立於2005年，是首家中國內地與香港高等教育界合作創辦的大學，也是內地第一所創新的博雅型大學，位於粵港澳大灣區的珠海市。其實施英文教學，學術標準接軌國際，設立本科至博士後貫通的專業人才培養體系。學校被納入廣東省高水平大學建設計劃（重點學科建設高校），獲批設立數學和統計學兩個學科博士後科研流動站，並成立以兩院院士為核心的高等研究院。

UIC校舍。（RONALD LU & PARTNERS）

目前，北師港浸大已有2個專業（計算機科學與技術、統計學）入選國家級一流本科專業建設點，1個專業（應用經濟學）入選廣東省一流本科專業建設點；有4個學科（統計學、計算機科學與技術、數學、傳播學）入選廣東省高水平大學重點建設學科；有9門課程入選廣東省一流本科課程。

而接替校長的陳致是國際知名的文史及漢學研究學者，從事多領域的學術研究，涵蓋古典文學研究與中國早期文化與歷史、中國古代詩歌、出土文獻與古文字（金文與簡帛文字），以及明清思想史，還是多家國內外中英文學術期刊和叢書的創辦主編。

陳致曾任香港珠海學院校長。（資料圖片）

陳致曾任香港教資會2009-2014年度研究評審（RAE）人文學科組的中文語言與文學專業召集人；另有中英文學術論文著作在英國、美國、歐洲、日本和大中華地區的頂級學術期刊發表，以及知名出版社出版。曾任南京大學文學院、復旦大學哲學系、湖南大學岳麓書院等校兼職教授。

他亦曾任香港浸會大學中國語言文學系主任，北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院副校長（學術），北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院常務副校長，香港珠海學院校長。