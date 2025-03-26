國台辦：台灣海峽非「國際水域」　中國享有主權及管轄權

國務院台辦26日舉行例行新聞發布會，有記者提問：台陸委會近日委託學者提供所謂「報告」稱，大陸表示台灣海峽非國際水域，意在「混淆視聽及反對美方自由航行」，近期並通過修法、執法和解放軍行動，意圖將「台海內政化」以建構「軍事一中」。對此有何評論？



國台辦發言人陳斌華表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份。海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的「國際水域」。事實上，國際海洋法根本沒有「國際水域」一說。中國尊重各國依據中國法律和《聯合國海洋法公約》在內的國際法在台灣海峽相關水域享有航行權利，但堅決反對有關國家以「航行自由」為名挑釁、危害中國主權和安全的非法活動。

陳斌華指出，賴清德當局為了「倚外謀獨」，數典忘祖、甘當洋奴，不惜出賣民族利益，昧於事實炮制所謂「報告」迎合美方歪理邪說，配合外部勢力炒作，令人不齒，終歸徒勞。

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另外，中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」於3月24日發布「2024年美軍南海軍事活動不完全報告」，其中指出，去年共5艘美軍艦艇穿越台灣海峽，頻率有所減少，且近五年呈下降勢態。同時，美國與加拿大聯合穿航台海呈現常態化；美軍偵察機穿越台海的頻率則變化不大，去年共四次，但也有低調未發聲的行動。