超級帶貨王｜全球最大雙燃料集裝箱船交付　中國再次刷新紀錄

《央視新聞》報道，今天（4月15日），全球最大的24000箱級雙燃料動力集裝箱船正式交付，再次刷新中國雙燃料集裝箱船建造紀錄。交付後這艘船將用於遠東至歐洲航線的貨物運輸。



全球最大雙燃料集裝箱船交付。（央視新聞）

全球最大雙燃料集裝箱船交付。（央視新聞）

報道指，本次交付的全球最大雙燃料動力集裝箱船一次可承載22萬噸貨物，24000個左右的集裝箱堆疊高度相當於25層樓，被稱為海上「超級帶貨王」。同時，這型船還採用了綠色燃料——液化天然氣作為動力，可為船舶提供單個航次近2萬海里的超遠續航。

中船集團滬東中華營銷部部長王佳穎表示，這條船是全球最先進的，它的特點就是以液化天然氣作為動力的來源，更清潔、更環保。而且它的裝箱量也是全世界最大的級別，大大提高了海運的效率和經濟性。

全球最大雙燃料集裝箱船交付。（央視新聞）

專家表示，中國在集裝箱船建造領域接連刷新紀錄——從21000箱到23000箱，再到今天交付的24000箱，而且建造周期也越來越短。