中國留學生起訴美國政府「首戰勝利」　法官頒布緊急臨時禁止令

美國當地時間4月18日，美國加州聯邦法院法官頒布緊急臨時禁止令，嚴禁聯邦政府在未來14天內對4位中國留學生原告的身份和安全採取任何不利行動。



據此前報道，4月11日，4名來自加州大學伯克利分校、卡內基梅隆大學等頂尖學府的中國留學生向美國政府提起訴訟。上述4人「無犯罪記錄」，卻遭美國政府在學生和交流訪問者項目（SEVIS）系統中強制註銷身份記錄，面臨立即遣返、學業中斷、職業規劃崩塌等巨大打擊。

美國政府去年開始，針對中國留學生收緊簽證安排。「留學生牌」遂成為華府的貿易戰籌碼。（Getty Images）

《澎湃新聞》報道，負責此案的朱可亮律師稱「我們取得了第一個勝利！」。在這份判決中，法官認為4位原告失去學生身份後可能遭受被拘留、遞解出境、終止學業等傷害，而且原告的法律主張有一定依據，因此在最終判決出爐前，有必要先為4位原告提供臨時性的保護。

據報道，原定於下周一（21日）舉行的聽證會調整到下周四（24日）上午11時，以給雙方更多的時間準備聽證會。朱可亮介紹，就這種緊急動議來說，法官一般會在聽證會結束的幾天之內頒布判決。

據統計，截至4月18日，已有240多所高校確認超1550名國際學生和應屆畢業生的合法身份被美國國務院註銷，且人數仍在持續增長中。