累計虧損10億元　桂林旅遊怎麼了？

負責桂林核心景區如漓江、兩江四湖等營運及遊客服務的桂林旅遊股份有限公司（簡稱「桂林旅遊公司」），近期發布的年報顯示，2024年公司虧損約2億元（人民幣，下同），同時遊客接待量大幅下滑。



內媒報道指，在不少受訪者看來，桂林旅遊公司面臨的困境，其實是桂林市旅遊業整體發展困局的縮影。近年來，桂林市旅遊業口碑呈現兩極化態勢。一方面，眾多遊客對桂林的自然風光讚譽有加；但另一方面，強制消費、宰客現象、景區過度商業化、配套服務不完善、低價遊亂象等負面問題時有發生，嚴重損害了桂林旅遊的品牌形象與市場口碑。



（小紅書@桂林陽朔遇龍河阿瑜）

（小紅書@桂林陽朔遇龍河阿瑜）

4月11日，桂林旅遊公司公佈了2024年年報，財務數據顯示，公司去年的經營狀況較不樂觀。 2024年桂林旅遊的營業收入約4.32億元，年減7.58%；歸母淨虧損約2.04億元，年減1,830.7%，轉盈為虧損；扣除非經常性損益後的歸母淨損約2億元，年減2625.31%，同樣轉盈虧損約2億元。

2024年，公司總共接待遊客568.34萬人次，其中，桂林旅遊公司旗下的景區，包括兩江四湖、銀子岩、賀州溫泉、龍勝溫泉、豐魚岩、資江天門山景區等，總共接待遊客317.80萬人次，年減11.52%。

這並非桂林旅遊公司首次面臨虧損，從近幾年財報來看，桂林旅遊公司自2020年以來已累計虧損近10億元，其中2020—2022年連續三年虧損，2023年短暫獲利後，2024年再度陷入虧損。

桂林旅遊公司解釋稱，公司這一年利潤減少主要有幾個原因：一是受到區域市場競爭加劇，以及桂林遭遇特大洪水等因素影響，公司遊客接待量568.34萬人次，同比下降8.12%；實現營業收入43167 .51萬元，年減7.58%；二是這一年公司的投資收益年減2516萬元；三是公司及部分子公司在2024年12月31日提列了信用減損損失和資產減損損失，加起來一共15167.06萬元。

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中國旅遊研究院研究員黃璜則時表示，桂林作為中國首批發展的旅遊城市，早期憑借國內龐大人口基數，依靠景區門票收入便實現旅遊業快速增長。然而，近年來國內旅遊市場蓬勃發展，各類文旅新業態不斷湧現，單純依賴觀光旅遊模式已難以持續。

黃璜以老牌旅遊城市西安為例，西安通過打造大唐不夜城、長安十二時辰等創新文旅項目，成功塑造新的旅遊吸引力。與之相比，桂林旅遊產業經濟仍較為依賴觀光旅遊和門票經濟，需要構建起多元化的旅遊產品體系，實現旅遊產業經濟的融合發展。

此外，黃璜還提到，桂林的喀斯特地貌雖為重要旅遊資源，但隨著國內旅遊市場發展，貴州、重慶、雲南等地同樣依託喀斯特地貌開發旅遊項目，部分地區甚至以「小桂林」自居，同質化競爭壓力持續增大，桂林在傳統觀光旅遊市場的優勢正逐漸被削弱。

值得關注的是，有關桂林旅遊的負面輿情時有發生。近期，「網民反映被村民索要5元停車費」事件登上新聞熱搜。後經調查，朱某某存在違規利用承包土地向遊客收取停車費以及辱罵他人的行為。

桂林有許多旅遊景點，是內地的旅遊勝地。（小紅書@冉冉玩不嗨）

在小紅書平台上，也有諸多關於桂林旅遊亂收費現象的曝光帖。用戶「凡凡子」 吐槽，在陽朔打車，打表130元的車程，上車便被要價250元。她還提到，在陽朔景點荷花池拍照需支付5元費用，否則禁止拍攝；前往月亮山這一免費景點，短短路程被攔截四次，有人以40元價格聲稱可帶路進入，當拒絕付費後便遭其背後辱罵。

帖子還提及，在陽朔20元人民幣背景圖取景地「‌黃布倒影」，優質拍照位置被人霸佔，拍照需支付20元費用。用戶「瀟雅小朋友」也發文稱，在桂林陽朔，從遇龍河打車前往興坪古鎮，連續詢問三輛車，司機直接喊價150—200元才願意接單；遇龍河竹筏漂流存在索要小費現象，船夫收到小費後服務態度明顯改善。該用戶還發出了「陽朔，除了風景是真的，其他都是假的」的感慨。

專家：構建多元化產品結構

在不少業內人士看來，桂林旅遊業整體發展困局，與當地旅遊整體發展步調存在偏差有關。

勁旅網總裁魏長仁表示，桂林市旅遊資源主要集中於市區與陽朔。近年來，隨著消費分級以及旅遊模式從觀光游向休閒度假游轉變，桂林市主要旅遊項目未能及時契合消費者需求升級的節奏。在產品和服務的創新升級層面，力度亟待增強，特別是在能夠為遊客提供更多情緒價值的沈浸式、體驗式產品和服務方面，存在明顯不足。

有著30多年一線導遊工作經驗的桂林雙語高級導遊孫路，對當地的旅遊發展感受更加直接。他表示，近年來桂林旅遊發展態勢欠佳，除受外部環境變化的負面衝擊外，還存在深層次的內在根源。長期以來，桂林旅遊行業存在「吃老本」的觀念，因「桂林山水甲天下」的盛名，在主動開拓市場、維護旅遊基礎設施方面存在動力不足的問題。

2020年6月8日，洪水經過灕江廣西陽朔縣城河段。（新華社）

（小紅書@桂林陽朔遇龍河阿瑜）

他以桂林火車站為例，桂林火車站直至2023 年，在輿論壓力下才啓動出站扶梯安裝工程。在此之前的許多年，眾多境內外遊客，特別是老年人在進站上車時，不得不手提沈重行李艱難地上下台階，極為不便。

另外，孫路舉例說明，桂林部分景區在遊覽體驗優化方面存在不足。例如，許多景區至今仍未採用靜音講解設備，導遊使用大喇叭講解，聲音相互干擾，製造大量噪聲，極大地影響了遊客的遊覽體驗。在灕江游船購票環節，當前仍沿用數十年前的舊模式，團體遊客與散客均需前往水運中心購買紙質船票，極為不便。

此外，孫路認為，桂林在大力發展入境游的進程中，針對入境遊客的配套服務存在短板。入境遊客入住的酒店以及觀光遊覽的景區，在標識系統設置、便民設施配備和適老化設計等方面考慮欠妥，人性化服務存在較大提升空間，「在桂林竹江碼頭和磨盤山碼頭，登船前對入境遊客護照檢查程序極為嚴格，在一定程度上影響了遊客出行效率與體驗。」