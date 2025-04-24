美國傳考慮減對華關稅 外交部：美國應該停止威脅訛詐
撰文：許祺安
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4月24日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會回應美國傳考慮減對華關稅事件，指如果美方真的想通過對話談判來解決問題，就應該放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。
美媒4月23日引述知情人士稱，特朗普政府正考慮大幅削減對中國進口商品的關稅。白宮副發言人德賽（Kush Desai）同日表示，任何關於關稅的報道皆是純屬猜測，除非消息直接來自總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。
在4月24日外交部記者會上，日本放送協會（NHK）記者提問，《華爾街日報》表示，考慮大幅下調對華關稅，下調幅度或超過一半，這取決於中國什麼時候會降低關稅。中方對此有何評論？
「剛才我已經介紹了中方的有關立場。」郭嘉昆再次強調，這場關稅戰是美方發動的，中方的態度是一貫的、明確的。如果美方真的想通過對話談判來解決問題，就應該放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。
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