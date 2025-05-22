美使館組屋喻南海爭端　惹火中國、新加坡齊反彈

美國駐新加坡大使館發布影片，以新加坡組屋的共用空間為比喻，批評中國對南海的主權聲索，稱中國如同「不體諒他人的鄰居」，引發中國駐新加坡大使館反擊。



新加坡外交部：複雜問題應通過適當管道解決

新加坡外交部也發出聲明回應，發言人說，新加坡政府反對外國使館借涉及第三國的國際問題煽動本地反應，並指出「複雜問題應該透過適當的管道來有效解決外交事務」。

美國駐新加坡大使館5月20日在臉書發布一個長達1分37秒的影片，批評中國在南海的主權聲索。

這張攝於2020年4月19日的照片顯示，新加坡一處組屋建築群。（Getty）

影片引用多張本地組屋共用空間被霸佔的圖片和相關新聞，將中國的主張比作「不體諒他人的鄰居」，霸佔組屋走廊、電梯口等公共空間。

影片也將聯合國國際法院類比為新加坡的市鎮理事會，形容中國猶如無視當局裁決、在公共空間堆放雜物的鄰居，導致問題難以有效解決。

美國大使館在貼文中寫道，中國聲稱「擁有」整個南海，但國際法並不認同這一說法。

「海牙仲裁庭2016年裁定，中國的廣泛聲索毫無法律依據，然而，中國仍持續在該海域進行建設、巡邏與施壓。從軍事化的礁石到‘灰色地帶’戰術，這不僅是一場海事糾紛，更是對國際秩序、穩定與和平的一場考驗。」

中國駐新加坡大使館：美蓄意歪曲南海是非

中國駐新加坡大使館5月21日發文反駁，指美方「蓄意歪曲南中國海問題的是非曲直」。

貼文說，中方批評美國將「美國優先」凌駕於國際規則之上，頻繁毀約退群、施壓他國，試圖以強權重塑國際秩序，破壞現有規則體系。

「奉勸美方收起教師爺和挑唆者的虛偽做派，停止做南海和平穩定的麻煩製造者……在中國和東盟國家共同努力下，當前南海局勢保持總體穩定。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

