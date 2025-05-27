中央網信辦加強整治起底「開盒」　處罰3家大型網站平台

近日，中國中央網信辦專門印發通知，從阻斷「開盒」（香港稱起底）信息傳播、完善預警機制、加大懲治力度、優化保護措施、加強宣傳引導等多個維度明確工作要求，督促各地網信部門、各網站平台進一步強化「開盒」問題整治工作。



同時召開專題部署會議，要求微博、騰訊、抖音、快手、百度、小紅書、知乎、嗶哩嗶哩、豆瓣等多家重點網站平台，對照通知抓好各項任務落實，切實履行主體責任，以「零容忍」態度堅決打擊「開盒」亂象。

2025年4月24日，前景是用戶手機中的小紅書APP標誌，背景則是小紅書總部辦公樓內的吉祥物與宣傳語。（視覺中國）

2025年3月20日，上海，AWE中國家電及消費電子博覽會，微博。（視覺中國）

中央網信辦有關負責人表示，「開盒」問題直接關係人民群眾切身利益，近段時間以來，網信部門結合職責，深入開展整治工作，全面清理各類涉「開盒」違法違規信息，從嚴處置傳播相關內容的賬號和群組，依法按程序處罰3家大型網站平台，組織重點網站平台定期發佈治理公告，公布典型案例，並向公安機關通報違法犯罪線索。

手持手機的用戶旁邊出現抖音標誌。（視覺中國）

中央網信辦有關負責人強調，利用「開盒」等方式非法獲取並公開他人個人信息，涉嫌違法犯罪，性質極為惡劣。下一步，中央網信辦將繼續堅持高強度打擊和高力度保護並重，着力做好「開盒」問題整治工作。

一是全力阻斷傳播渠道。督促網站平台深入清理各類違法發佈個人信息，誘導網民跟進洩露私隱，藉機進行攻擊謾罵、嘲諷貶低的內容，清理教授、買賣或者提供「開盒」方法、教程和服務等信息內容，對於組織煽動「開盒」、提供「開盒」服務等賬號、群組，一律予以關閉或者解散。

示意圖。（CFP）

二是升級完善保護措施。指導網站平台在前期治理網絡暴力的基礎上，進一步升級完善防護措施，加大「開盒」風險提示力度，設置涉「開盒」舉報快速入口，及時核實網民投訴舉報，最大限度幫助網民防範和處置「開盒」問題風險。

三是加大打擊懲治力度。結合個人信息保護系列專項行動，深入治理違法違規收集使用個人信息等問題，會同有關部門嚴厲打擊洩露、盜取、販賣個人信息，以及利用個人信息開展違法犯罪活動等行為。

百度副總裁13歲女起底網暴孕婦惹爭議

據此前報道，今年3月，有網民發帖稱，有未成年人在網上參與了對一位孕婦的「開盒」（香港稱「起底」），對其造謠、曝光其工作單位，並對其丈夫發去辱罵信息，只因該孕婦發表了對某韓國明星的評論。

百度副總裁謝廣軍。（網上圖片）

謝廣軍發佈微信朋友圈表示深感愧疚。（網上圖片）

隨後，網友指稱參與者包括百度副總裁謝廣軍之女。對此，謝廣軍發佈微信朋友圈，為13歲的女兒涉事表示深感愧疚，並向所有受影響的朋友鄭重道歉。