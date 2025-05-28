人大學者倡增銜接性懲獨條款　打通「反分裂國家法」與中國刑法

中國人民大學國際關係學院政治學系教授、該校「祖國完全統一研究中心」主任王英津近日在《台灣研究》期刊發表文章，主張應在《反分裂國家法》中增設銜接性條款，與《刑法》、《刑事訴訟法》等法律打通，進一步強化對「分裂國家」行為的刑事追責。



王英津於《台灣研究》2025年第2期刊載的〈《反分裂國家法》制定和實施中的幾個重大問題論析〉一文中指出，該法自2005年實施以來，在操作層面對第八條的模糊性存在長期討論。該條款明定，「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

綜觀《反分裂國家法》實施20年以來，對於第八條條文過於籠統，內地學界常有「細化論」（進一步明確第八條的適用情形）或「補充論」（增加針對「台獨」分子個人的法律懲處措施）的聲音。王英津對此不贊同，認為「雖然有些籠統，卻是一種『智慧性模糊』」。他進一步指出，這種模糊性為官方政策提供彈性，有助於保持戰略主動權，能在必要時靈活界定「台獨」的具體行為。

然而，他也承認，隨著對「台獨」個體懲治需求上升，原有法律架構存在銜接不足問題。對此，他指出，中國最高人民法院、最高人民檢察院與三部委於2024年聯合發布的「懲獨22條」，已部分打通《反分裂國家法》與《刑法》、《刑事訴訟法》的銜接，填補了法律空白。王英津認為，進一步制定實施細則的必要性大大降低。

儘管如此，王英津仍建議可適度補充《反分裂國家法》條文。他表示，可在現行第九條之後增設一條，作為新第十條，原第十條順延為第十一條。王英津表示，新增條文可設計為：對於組織、策劃、實施分裂國家或煽動分裂國家、破壞國家統一的首要分子或罪行重大的，依照《中華人民共和國刑法》有關條款追究刑事責任。