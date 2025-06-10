福建高考女孩返家陪奶奶慘遇燃氣爆燃　3層樓房倒塌祖孫雙雙罹難

據北京日報報道，6月9日晚福建一地疑似燃氣管道破裂引發爆燃，造成2死5傷。



據《第一現場》報道，當地居民介紹，一棟3層樓的樓房全部倒塌，一位剛考完高考的女生和奶奶住在房子裡，小女孩考完試回去陪奶奶，2人卻慘遭意外，「這個小女孩好可憐，人生才剛開始」。事發後有好幾台挖掘機在救援。

從現場影片來看，廢墟下還冒著火光。

爆燃發生後，現場燃氣熊熊大火。

有附近住戶表示，「好像發生了兩次爆炸聲，當時我正在店鋪內休息，聲音非常大。後來就燃起了火，房門都震歪了。爆炸發生後從店鋪里跑出來，當時雙腿都在發抖。」

倒塌民房附近另一位商家表示，現在商店無法正常營業，他的商鋪在爆炸後也有損失。「玻璃都被震碎了，現在滿街都是破碎的玻璃、門窗、磚石等物。」該商家說，爆炸房屋兩側的店鋪和房屋受損也比較嚴重，目前救援基本結束了，但是路還封著。

央視報道表示，6月9日22時30分，福建南安市水頭鎮下店村發生疑似燃氣管道破裂爆燃事件，造成一棟三層民房倒塌，被困2人已無生命體征，另有5名受傷人員送醫救治。

事件發生後，當地組織水頭鎮和應急、消防、公安、醫療等部門趕赴現場開展應急救援處置工作。目前，現場救援工作已結束，5名受傷人員生命體征平穩。事件原因調查和善後處理工作正開展。