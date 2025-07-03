韋韜任廣西壯族自治區副主席 代理自治區主席
撰文：許祺安
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7月3日下午，自治區十四屆人大常委會第十七次會議在廣西人民會堂舉行。會議決定任命韋韜為自治區副主席，並決定其代理自治區主席。
據此前報道，7月1日，中共中央批准：韋韜同志任廣西壯族自治區黨委委員、常委、副書記。據廣西日報客戶端稍早前消息，廣西壯族自治區黨委研究決定：韋韜同志任廣西壯族自治區政府黨組書記。
公開資料顯示，韋韜，男，壯族，1970年4月生，廣西羅城人，1992年7月參加工作，1998年5月加入中國共產黨，大學學歷，工商管理碩士學位。
韋韜曾在廣西工作多年，擔任過廣西柳州鋼鐵（集團）公司董事、副總經理，廣西北部灣國際港務集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理等職，2017年12月任玉林市委副書記，2018年1月當選為玉林市市長，2020年3月任廣西北部灣國際港務集團黨委書記、董事長 。
2021年2月，韋韜跨省履新，升任山西省政府黨組成員、副省長。
2021年10月，山西省委換屆，韋韜當選為省委常委，同年11月擔任太原市委書記，直至此次回到廣西任職。
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