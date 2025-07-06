九·三閱兵｜《人民日報》評武器裝備：鋼更多、氣更盈、骨更硬

官媒《人民日報》今日（6日）發文評論將在9月3日舉行的紀念抗戰勝利80周年閱兵的武器裝備，稱有網友說「過去我軍以『鋼少氣多』力克『鋼多氣少』」，並形容如今「鋼更多、氣更盈、骨更硬」了。



2019年10月1日，中國北京，圖為在中國70周年國慶閱兵儀式上登場的載有洲際彈道導彈的東風-41軍車。（Reuters）

中國海軍：圖為2019年10月1日，中國海軍成員在北京參加國慶閱兵儀式。（Getty）

這篇題為《鋼更多、氣更盈、骨更硬》的文章首先寫道，此次閱兵，受閱的武器裝備全部為國產現役主戰裝備，是解放軍體系作戰能力、新域新質戰力、戰略威懾實力的集中展示，是中國武器裝備自主創新能力的集中體現。

文章稱，這些年，中國相繼攻克了一大批高精尖技術，研製出一大批先進武器裝備，並強調發展和改進武器裝備，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。

文章也提到，抗日戰爭中，當時中國共產黨的武器裝備非常簡陋，大多是土槍土炮、大刀長矛，憑著「沒有槍、沒有炮，敵人給我們造」的戰鬥精神，英勇抗擊了日本侵略者，創造了許多以劣勝優、以弱勝強的輝煌戰績，「但武器裝備的落後也讓我們付出了巨大代價」。

文章指出，「器械不精，不可言兵」，解放軍有著一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神，但只有武器裝備不遜於人甚至高於人，才能以更小的代價奪取戰鬥勝利。