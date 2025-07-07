婚禮大屏驚現不雅照20秒無人制止　新人索賠5萬　法院咁判

《澎湃新聞》報道，內地一對新人的婚禮現場大屏播放一張不雅相片持續20餘秒，夫妻以人格權被侵害為由起訴婚慶公司和司儀公司，上海法院判婚慶公司、司儀公司應各自以書面形式向新人賠禮道歉、共同支付精神損害撫慰金12000元（人民幣，下同）。



示意圖。（視覺中國）

上海市黃浦區人民法院近日審結了一起人格權糾紛案。據介紹，2023年3月，小李、小張與某婚慶公司簽訂合同，約定由該婚慶公司為二人統籌安排婚禮，並付清全款59000元。婚禮舉行前，婚慶公司又與某司儀公司簽訂《司儀合作協議》，約定由該司儀公司為婚禮提供司儀服務。

婚禮當天，婚慶公司駐派一名工作人員負責外場，司儀公司駐派3人，負責主持、引場、播放音樂和影片。但在新人入場環節中，婚禮現場的大屏幕播放完新人相知相識的影片後，竟出現了一幅不雅圖片，時間長達20餘秒，有觀眾開始竊竊私語。

示意圖。（視覺中國）

新娘表示，並不知道相片上的人是誰，但許多賓客第一反應以為是她的照片。新郎則認為，該突發事件讓他們的婚禮在600名賓客面前變成了笑話。新郎新娘認為，婚慶團隊如此重大的過錯顛覆了婚禮的美好含義，侵犯了二人的人格權並造成嚴重精神損害，故起訴要求兩家公司在網絡平台向二人公開賠禮道歉、共同支付精神損害賠償50000元。

婚慶公司辯稱，婚禮現場出現的是一張「惡意彈窗」的網絡廣告圖片，圖片的出現並未影響婚禮的正常進行，圖片並非小李、小張的照片，不會影響賓客對二人的評價，更不構成對二人的精神損害，圖片的影響範圍僅限於婚禮現場的親友，以公開的形式道歉超出了事件本身的影響範圍，況且負責播放影片的是司儀公司的員工，不應由婚慶公司承擔責任。

示意圖。（視覺中國）

司儀公司辯稱，依據兩家公司的合作協議，DJ只負責播放音樂而不負責播放影片，且婚禮現場音樂操作台與影片播放點相隔二十至三十米，客觀上無法由一人兼顧，只是因為婚禮當天人手不夠，兩家公司臨時口頭安排由DJ兼顧影片播放，屬於幫忙性質，亦是以婚慶公司的名義提供服務，不應由司儀公司承擔責任。

示意圖。（視覺中國）

黃浦區人民法院經審理認為，婚慶公司和司儀公司之間分工不明，安排人員不當，導致婚禮現場出現不雅圖片20餘秒無人管理的結果，破壞了婚禮的莊重秩序和美好氛圍，因共同過失導致夫妻的人格尊嚴受到損害，構成共同侵權，且該事件難以避免地給夫妻帶來了親友的負面評價和回憶上的陰影，造成嚴重精神損害，故判決婚慶公司、司儀公司應各自以書面形式向夫妻二人賠禮道歉、共同支付精神損害撫慰金12000元。

婚慶公司不服一審判決，在法定期間內提起上訴，後於二審階段撤訴。一審判決生效後，兩家公司均已主動賠禮道歉。