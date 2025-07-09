被稱未來「金屬之王」！　湖南探獲4.9億噸超大型鋰礦床

湖南省臨武縣探獲超大型鋰礦床，鋰礦石量4.9億噸。



雞腳山礦區工作現場。（湖南日報）

湖南省自然資源廳披露，湖南省地質院下屬的湖南省礦產資源調查所，在臨武縣雞腳山礦區通天廟礦段，探獲超大型蝕變花崗岩型鋰礦床，共提交鋰礦石量4.9億噸，氧化鋰資源量131萬噸。同時，伴生銣、鎢、錫、鈮、鉭等多種戰略礦產，均達中型以上規模。

據了解，鋰被稱為未來「金屬之王」，是新能源汽車、先進儲能、核工業等新興產業發展的關鍵元素，與百姓生活息息相關。中國鋰資源一度面臨對外依存度較高、進口量佔比大的局面，制約了相關產業發展。

今次探獲礦體規模大、延伸穩定，礦石屬較易選類型，將助力湖南省構建新能源萬億級產業鏈，有力推動國家鋰資源保障戰略實施。

雞腳山礦區工作現場。（湖南日報）

2022年，湖南省礦產資源調查所對雞腳山礦區資料進行深度挖掘，發現鋰礦線索，並在2023年2月初步圈定鋰資源富集區。2024年10月，項目組提交勘探報告，當年12月通過自然資源部評審備案。

目前，項目配套採礦、選礦、冶煉建設已全面啟動，已帶動當地鋰電產業投資數百億元人民幣，達產後預計年繳稅4億元人民幣。