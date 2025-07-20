颱風韋帕｜可能登陸珠海或湛江沿海　廣東多地發最高等級紅色預警

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強為颱風，天文台在今日（20日）凌晨0時20分改發8號風球（八號東北烈風或暴風信號），再於於早上7時20分改發9號風球（九號烈風或暴風風力增強信號）。



據廣東省氣象部門7月20日6時最新預計，今年第6號颱風「韋帕」較大可能在珠海到湛江沿海地區登陸。截至6時，廣東多地已經發布最高等級的颱風紅色預警信號，多個氣象站點錄得12級的風力。從最新雷達影像圖上看，「韋帕」擁有相對清晰的眼區，其風眼周邊的螺旋雨帶，在20日早晨正在影響廣東。



本港天文台則預測韋帕會於今日接近中午在天文台以南約50公里左右掠過，其颶風區（蒲福氏風級表最高的第12級風力）會相當接近本港，本地風勢將進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出10號風球(十號颶風信號)。



截至6時，廣東多地已經發布最高等級的颱風紅色預警信號，多個氣象站點錄得12級的風力。

今年第6號颱風「韋帕」（颱風級）中心，20日6時位於北緯21點6度，東經115點1度，也就是在距離陽江市偏東方向約290公里的廣東近海海面上。

廣東省氣象台觀測，今年第6號颱風「韋帕」（颱風級）中心，20日6時位於北緯21點6度，東經115點1度，也就是在距離陽江市偏東方向約290公里的廣東近海海面上，中心附近最大風力12級，達到33米每秒的風速，中心最低氣壓975百帕，八級大風範圍半徑約220公里。

預計未來24小時內，「韋帕」將以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，強度逐漸增強，較大可能於20日下午到夜間以颱風級或強颱風級在珠海到湛江沿海地區登陸。

截至20日6時08分，廣東有84個颱風預警（4紅16橙40黃14藍10白）、27個暴雨預警（8橙19黃）和25個雷雨大風預警（6橙19黃），其中颱風紅色預警信號發佈的範圍，為珠海全市、江門的新會和台山。

根據颱風紅色預警信號防禦指引，發布地區12小時內將受或者已經受颱風影響，平均風力可達12級以上，或者已達12級以上並將持續。當地已進入颱風特別緊急防禦狀態，請公眾密切關注颱風最新消息和政府及有關部門發佈的防禦颱風通知。

從最新雷達影像圖上看，「韋帕」擁有相對清晰的眼區，其風眼周邊的螺旋雨帶，在20日早晨正在影響廣東。

中小學校、幼兒園、托兒所應當停課，學校應當妥善安置寄宿學生；建議用人單位停工（特殊行業除外），並為滯留人員提供安全的避風場所。居民切勿外出，確保留在安全場所。當颱風中心經過時風力會減小或者靜止一段時間，應當保持戒備和防禦，以防颱風中心經過後強風再襲。相關應急處置部門和搶險單位嚴密監視災情，做好應急搶險救災工作。

廣東省氣象部門監測，20日5時到6時，廣東有5個氣象站錄得12級風，有9個氣象站錄得10級風，有34個氣象站錄得9級風，有61個氣象站錄得8級風，風力較大的站點有：珠江口外附近海面惠州石油平台36.4米/秒（12級）、惠州海面惠東南海域34.6米/秒（12級）、汕尾城區浮標站33.8米/秒（12級）、深圳深汕特別合作區鮜門鎮28.9米/秒（11級）、揭陽惠來縣神泉鎮28.7米/秒（11級）、珠海香洲區擔桿鎮28米/秒、粵東附近海面陸豐石油平台27.1米/秒、梅州豐順縣湯坑鎮25米/秒、潮州潮安區鳳凰鎮24.4米/秒、汕頭潮陽區河溪鎮22.9米/秒。