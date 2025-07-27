武大圖書館性騷擾案　女生敗訴後升讀浸大　揚言「舉報到底」遭轟

2023年10月，一篇由武漢大學女生發表的圖書館性騷擾控訴網帖，在內地社交平台引發廣泛關注。事件歷經舉報、調查、處分、起訴與法院判決，最終於2025年7月25日由法院作出一審判決，確認男生肖某某的行為不構成性騷擾，駁回女生楊某的全部訴訟請求。據悉，女生楊某已升讀香港浸會大學，並揚言無論男生肖某某升讀哪所大學，她都會舉報到底。



2023年10月11日，微信公眾號「景容飲冰」發表文章《關於我在武漢大學圖書館受到性騷擾這件事情》，引爆網絡。

作者楊某自述於當年7月11日，在武漢大學圖書館自習期間，遭坐在對面的肖某某隔著褲子摩擦生殖器，並於現場拍攝五段影片留證。文章中提到，楊某與肖某某當場對質，對方承認行為並應要求手寫道歉信。文中亦詳述與學校及學院長達三個月的溝通經過，指事件遲遲未獲處理，故選擇公開曝光以推動進展。

文章發出後迅速引發熱議。武漢大學同年10月13日發表通報，指對2022級本科生肖某某作出記過處分，表示「對違規違紀行為零容忍，一經查實，絕不姑息」，但未詳述具體行為。僅表示肖某某「在圖書館北門走廊存在不雅行為，有損大學生形象，造成不良影響」，並未使用「性騷擾」字眼。

男方家屬反駁指為「濕疹抓癢」 稱校方處理為「輿情降溫」

事件發酵後，肖某某母親受訪反駁性騷擾指控，指其子肖某某自幼患有特應性皮炎，當日只是隔著衣物抓癢。她提供多份2021年至2023年的就診紀錄，顯示肖某某股根部、眼部等處多次出現濕疹。2023年7月11日當天中午，她還委託友人購買治療皮疹的藥膏。

肖母表示：「孩子全程都是懵的，甚至不知道她說『拍了』是拍了什麼。為了避免在圖書館鬧出大動靜，孩子才寫道歉信的。」她又指出：「我們從小教育孩子盡量不要與人正面衝突，遇事最好息事寧人。」

至於肖某某在道歉信中寫「拍了姐姐」等語句出現刪改，肖母解釋為孩子一開始以為女方指控的是偷拍，後來才發現對方所指另有其事，因此更改措辭。不過，楊某亦未在肖某某的手機中發現其有偷拍的照片。肖某某母情補充道，「孩子在最開頭就寫了自己的真實姓名、還有學號，並未留假名。」

此外，肖家曾多次向校方申訴，提交病歷資料，並與校方兩度面談。肖母表示：「武漢大學相關負責人多次明確表示，可以排除性騷擾，如果認定性騷擾，會在通報中明確寫出來。記過處分，是為當時的輿情降溫，是應急處理措施。」

女方不信任校方公開事件 控告性騷擾

據內媒報道，楊某在發帖（2023年10月11日）當天曾向校方輔導員提交影片和道歉信，但外院調取監控後無法明確定性。她表示：「外院無法單獨對行為定性，需第三方，例如保衛部介入。」因不信任校方處理，楊某選擇將事件公開，表示「孩子（肖某某）家裡不缺錢，武漢本地人有權有勢，這意味著什麼不言而喻。」

據悉，楊某拍攝的五段「證據」影片總時長約4分50秒，錄下肖某某於桌面下手部動作，其中四段中，其左手以拳狀隔褲摩擦腿根、襠部。楊某亦錄音記錄了寫道歉信的過程，內容中男方曾說：「什麼條件我都接受」、「我媽媽一輩子心血都在我這」、「求你放我一條生路」、「我知道犯了錯」。但兩段錄音中雙方均未明言「錯」為何事。

同日，肖母亦帶孩子前往珞珈山派出所報警，要求調查是否構成誹謗及偷拍等罪名。警方多次表示仍在調查中，未作明確結論。

肖母稱，孩子寫下含糊道歉內容，是希望息事寧人。其代理律師強調，無語言或身體接觸，行為亦無針對對象，不符合性騷擾定義，應屬病理性抓癢。肖家更組織專家會診，來自協和與同濟醫院泌尿科的五位專家指，影片動作不符合自慰特徵，反倒有抓癢的高度可能。

2024年6月，楊某正式起訴肖某某，控告其於圖書館內持續摩擦下體，違背她意願構成性騷擾，並要求公開道歉十五日及支付精神撫慰金5000元人民幣。

雙方均遭網暴 男生患創傷後壓力症

事件曝光後，肖某某迅速被「起底」，其姓名、照片、家庭背景等均遭曝光。有網民聲稱其父為副區長、靠關係保送武大，並將其照片製成花圈、遺像。肖母指：「恨不得全武漢肖姓官員都是我家人。」

肖某某因情緒異常，於2023年10月17日被診斷為急性應激反應，至12月病情惡化，被確診為創傷後應激障礙（PTSD），並被評估有80%自殺或自殘風險。「那段時間他經常突然又氣又恨的，有想去找對方理論的衝動；晚上靠吃藥才能睡著，還總夢到圖書館那天的事被驚醒；白天一整天不和人說話，甚至想跳樓，還好被我們拖住……」肖母更指，肖某某的祖父亦因看到網暴當場昏倒，半年後離世。

女生方面，亦受到大量辱罵及調侃。有接近她的知情人士稱，楊某信息被洩漏後承受巨大壓力，情緒亦一度崩潰。也有網民認為，她以女生視角記錄自身感受本無不妥，但事件處理失衡導致輿論失控。

面對發酵撕裂的輿論風波，肖母表示將提起對參與網暴者的法律訴訟，並持續投訴誹謗帳號。她稱：「在這場輿論風波中我們兩敗俱傷。」

敗訴後仍威脅「繼續舉報」 女生入讀浸大遭網民投訴

案件歷經兩次開庭審理，近期，法院一審宣判認定：肖某某行為無法被認定為「自慰」，屬抓癢可能性高，且圖書館為開放式空間，雙方期間未有交流，無法認定其行為針對特定對象或帶有性暗示與挑逗，因此不構成性騷擾。

判決於2025年7月25日宣告後，楊某在社交平台發表言論：「我會繼續向肖某某申請的境外學校提交證據材料」、「希望他能順利從業（但我想會很難）」，又稱「我已經通過法考啦，之後還會繼續美美讀博」。

該言論引發部份網民憤怒，認為其已敗訴，卻還在用此事對肖某某進行威脅。還有網民向《香港01》爆料，楊某已成功入讀香港浸會大學，質疑其言論涉嫌違反浸會大學《學生行為守則》中關於「不得從事任何可能損害大學聲譽或他人合法權益的行為」之規定；同時違反校規中「禁止以任何形式騷擾、恐嚇他人」條款，及違背學術共同體基本倫理。

許多內地網民已寄信給浸會大學要求校方回應，《香港01》亦已去信詢問，截止發稿暫未獲得回覆。