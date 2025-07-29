大連Apple Store或成蘋果中國首家關停直營店　暫未表示關店原因

綜合內媒報道，7月28日，蘋果中國官網顯示，Apple Store大連百年城店將於2025年8月9日晚上八時停止營業，為中國首家關停的直營店，蘋果暫未表示關店原因。



Apple Store大連百年城店停止營業。（羊城晚報）

據報道，中國大陸地區目前有49家Apple Store 零售店，包含即將開幕的深圳前海壹方城店與即將關停的大連百年城店。大連百年城店於2015年10月24日開業，是大連首家、遼寧省第二家蘋果官方直營店。

Apple Store大連百年城店停止營業。（頭條新聞）

Apple Store大連百年城店停止營業。（頭條新聞）

內媒《界面新聞》報道，蘋果大連百年城店客服稱停業的「原因暫時不是很清楚」。對於停業後是否會在附近再開新店，該客服表示，「暫時沒有收到通知。」

據一位知情人士透露：「大連百年城購物中心自2022年以來一直捲入訴訟，到今年2月，大股東已全面掌控租賃和運營事務。購物中心內幾家知名零售商，包括Coach、Kenzo、MCM、UGG等在租約到期時都關閉了他們的門店。」

Apple Store大連百年城店（@新浪科技）

報道指，蘋果在華閉店情況較為罕見。2020年，蘋果在大陸關閉了北京三里屯太古里6號樓的Apple Store。但在三里屯老店閉店後，蘋果在三里屯區域開設了全新門店。

而蘋果近日剛剛官宣Apple Store落戶深圳前海壹方城店，將於8月16日上午10點開幕，具體地址為深圳市寶安區新湖路99號前海壹方城L1層。這是深圳第三家蘋果直營店，前兩家分別在益田假日和羅湖萬象城。