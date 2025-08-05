國務院：今秋學期起免除公辦幼兒園學前1年保教費
撰文：盛昀
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日前，中國國務院辦公廳印發《關於逐步推行免費學前教育的意見》，明确從2025年秋季學期起，免除公辦幼兒園學前一年在園兒童保育教育費。
《意見》強調，将会逐步免除學前教育保育教育費，降低教育成本，提高基本公共教育服務水平。從2025年秋季學期起，免除公辦幼兒園學前一年在園兒童保育教育費。免保育教育費標準按照縣級以上地方人民政府及其教育、價格主管部門批准的公辦幼兒園保育教育費收費標準（不含伙食費、住宿費、雜費等）執行。
對在教育部門批准設立的民辦幼兒園就讀的適齡兒童，參照當地同類型公辦幼兒園免除水平，相應減免保育教育費。民辦幼兒園保育教育費高出免除水平的部分，幼兒園可以按規定繼續向在園兒童家庭收取。對因免保育教育費導致幼兒園收入減少的部分，由財政部門綜合考慮免保育教育費在園兒童人數、所在地保育教育費生均實際收費水平等情況補助幼兒園。
《意見》提出，在國家統一實施的免保育教育費政策基礎上，鼓勵各省結合實際，進一步鞏固落實家庭經濟困難兒童、孤兒和殘疾兒童等群體資助政策，做好兜底保障。
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