中國國家育兒補貼方案公布　每孩每年3600人仔至年滿3歲

《新華社》報道，國家育兒補貼制度實施方案7月28日公布。從2025年1月1日起，對符合法律法規規定生育的3周歲以下嬰幼兒發放補貼，至其年滿3周歲。育兒補貼按年發放，現階段國家基礎標準為每孩每年3600元（人民幣，下同）。



其中，對2025年1月1日之前出生、不滿3周歲的嬰幼兒，按應補貼月數折算計發補貼。

示意圖。（下同）

方案明確，育兒補貼由嬰幼兒的父母一方或其他監護人按規定向嬰幼兒戶籍所在地申領，主要通過育兒補貼信息管理系統線上申請，也可線下申請，各省份結合實際確定具體發放時間。2025年1月1日前出生、不滿3周歲的嬰幼兒，也可享受政策，仍可按月數折算領取相應補貼。例如，2023年12月出生的小娃，共計可領取24個月補貼，即7200元。

國家衛生健康委有關負責人表示，這是一項全國性的重要民生政策，面向育兒家庭全國範圍全面直接發放現金補貼，將助力降低家庭生育養育成本，預計每年惠及2000多萬個嬰幼兒家庭。

示意圖。（下同）

近年來，中國出台了一系列生育支持政策，從個人所得稅專項附加扣除到發展普惠托育服務，受到育兒家庭歡迎。

專家表示，國家全面實施育兒補貼制度，覆蓋面更廣、支持力度更大、政策可持續性更強，特別是對於低收入家庭而言，這樣的支持更加重要。

從國家來看，每年補貼2000多萬嬰幼兒，不是小數目。這筆費用主要由中央財政支出，需綜合考慮可支配財力、地區間平衡等因素，盡力而為、量力而行。