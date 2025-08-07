基孔肯雅熱｜深圳緊急提醒去這54處要小心　福田南山羅湖寶安上榜

近期，廣東佛山等地發生輸入病例引發基孔肯雅熱本地傳播疫情，防控形勢嚴峻複雜。據廣東省疾管局發布，7月27日0時至8月2日24時廣東新增報告2892宗基孔肯雅熱本地病例，其中深圳6宗。福建省福州與泉州兩地分別在7月29日與31日發布健康提示，提醒返榕、返泉人員進行14天自我健康監測，其間若出現發熱、關節痛、皮疹等疑似症狀，請立即就醫並告知旅居史。



此外，8月3日，揚州市衛健委發布倡議書，建議市民歸來後14天內自我健康監測，出現發熱、皮疹等症狀及時就醫。8月4日，人民日報健康客戶端記者致電泉州市疾控中心諮詢，工作人員表示，對於自我健康監測，沒有強制性的要求，並不需要特別向社區報備。

2025年8月3日，廣東東莞，環衛綠化工人使用煙霧機滅蚊，預防登革熱、基孔肯雅熱等蚊媒傳染病。（視覺中國）

今年首宗基孔肯雅熱（又譯屈公病）患者為居於觀塘安達邨12歲男童。當區關愛隊及區議員8月3日於邨內派發防蚊物資包。（廖雁雄攝）

這種疾病傳播的主要「元兇」就是身上帶有黑白花紋的伊蚊（白紋伊蚊和埃及伊蚊），盛夏酷暑，降雨頻繁，蚊蟲進入繁殖高峰期。

點圖放大看看白紋伊蚊和埃及伊蚊的照片：

關於基孔肯雅熱的11個關鍵問題，以下圖輯一次說清（點圖放大閱讀）：

+ 4

深圳疾控緊急提醒：去這54處要小心！

8月5日，深圳市疾病預防控制中心發布了7月下半月（16日—31日）的全市伊蚊密度監測結果，蚊媒傳染病傳播風險增大！目前正是基孔肯雅熱，登革熱等蚊媒傳染病流行季，深圳人去這些地方尤其要小心！

在全市設置的447個監測點中，不合格的有245個，佔了54.81%。不合格的監測點中——高密度有9個、中密度有45個、低密度有191個。54個中、高密度監測點中，居民區佔了32個、公園佔了12個、工地佔了5個、醫療機構、學校分別佔了1個。

還有3個其他場所，這些點很可能就在你身邊！一個圖輯看清要小心的深圳地區（點圖放大瀏覽）：

+ 7

防蚊滅蚊、避免叮咬防護的關鍵

近期出門儘量穿淺色長袖長褲， 不去蚊子多的地方！出現不適別死忍，藥別亂吃，及時就醫。

目前基孔肯雅熱和登革熱都沒有特效藥，要避免使用布洛芬和阿士匹靈等非類固醇抗炎藥，它們會增加出血風險。因此，一旦出現發熱、關節痛或皮疹等症狀，請及時前往正規醫療機構就診。早期對症治療，可有效緩解不適症狀。

如果懷疑是登革熱感染，建議及時到附近醫療機構進行登革病毒抗原檢測，具體檢測點可通過以下方法查詢：在「深圳疾控」微信公眾號後台菜單欄選「便民服務」 — 「基孔病毒檢測點」。

在「深圳疾控」微信公眾號後台選單列選「便民服務」 — 「基孔病毒偵測點」。（深圳疾控）

基孔肯雅熱後遺症可怕嗎？關節會毀掉嗎？別慌，華山感染回應！

近日，廣東佛山「三水發布」推出了一份《基孔肯雅熱後遺症告知書》，一下子把「基孔肯雅熱會不會落下病根」推上熱搜。網上留言五花八門：有人擔心「一感冒就要疼一輩子」，有人說「關節會被毀掉」，也有人好奇「有沒有藥能預防」。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇發文回應了5個大眾最關心的問題。

Q：得過基孔肯雅熱，慢性期會有哪些不舒服？



A：最常見是關節痛➜ 關節炎

手腕、腳踝、手指、膝蓋最常「中槍」，通常左右對稱。有時不只是痛，關節周圍還會「鼓包」發腫，甚至伸不直。還有人會遇到：持續乏力、渾身酸、夜裏睡不好；皮膚瘙癢或起色素斑；情緒低落、心情悶悶等。這是由於病毒殘留+免疫「剎車失靈」——殘留的病毒碎片像釘子一樣卡在關節滑膜裏，免疫細胞火力全開，一邊「清理現場」一邊也誤傷自己的關節，於是痛感循環不止。

Q：後遺症嚴重嗎？多少人會遇到？



A：3個月後，仍有關節痛的人大約3-5成，真的影響日常生活的人約1成；1年後，仍有關節痛的人大約2成，真的影響日常生活的人遠低於1成。換句話說，「大概率會好，但有少數人痛得久一點」。真正需要拐杖、徹底失去勞動能力的情況相當少見。

Q：會痛多久？會不會落下殘疾？



A：大多數人，6-12個月內疼痛越來越輕，最後「想起來才隱隱痛」。少數人的症狀能拖到2-3年，但也多是「間歇性發作」。而關節本身拍片子很少看到像類風濕那樣的骨頭侵蝕，絕大多數變化可逆，不至於「毀掉關節」。如果疼痛厲害還硬摃、不肯活動，也可能出現關節僵硬、肌肉萎縮。所以早干預、早鍛鍊比什麼都重要。

Q：真痛起來，怎麼治療最可靠？



A：參考下表

怎麼治療基孔肯雅熱最可靠？（深圳攻略通）

以上方案綜合參考了包括WHO指南在內的多份國際治療指南的推薦意見。

哪些是不推薦的？

「吃點保健品慢慢熬」但不用正規鎮痛，易錯過最佳干預時機；長期激素單打獨鬥，疼痛一停藥就反彈，還添副作用；盲目買「秘方貼膏」，但少數含激素或止痛藥，治標不治本。

Q：已經感染了，還能預防慢性痛嗎？



A：急性期好好休息+正規止痛，痛得厲害要吃藥，不要硬撐。待急性炎症消退後再逐步活動。但是別拖着不動，炎症初退就開始循序漸進地做關節伸展、小負重訓練。通常，高危人群（> 40 歲、糖尿病、急性期痛得厲害）建議1個月內就去看相關專科，醫生會評估需不需要提前上「慢作用藥」。

目前，沒有公認的預防性特效藥，抗病毒、秋水仙鹼等都在探索中，暫未寫進權威指南。目前國外上市的基孔肯雅熱疫苗只針對未感染者，對已經得過病的人也幫不上緩解疼痛。而國內暫無。

總結

基孔肯雅熱不是「小感冒」，但也不必妖魔化。絕大多數人會逐漸痊癒，少部分人如果及早就醫、規範用藥、堅持康復，也能把疼痛「收拾」到可控範圍。遇到關節痛千萬別硬撐，「痛到影響日常生活」就去看醫生，科學合理治療很關鍵。

最後再次提醒，無積水就無幼蟲，無幼蟲就無成蟲，無成蟲就無蚊媒傳染病！

【延伸閱讀】潮濕｜防霉防蟲5方法 降濕度不一定要用抽濕機 只在這時段開窗（點圖放大閱讀）：

+ 13

【本文獲「深圳攻略通」授權轉載，微信公眾號：szglt0755】