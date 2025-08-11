美國及G7盟國譴責香港緝捕潛逃者　外交部：停止干涉中國內政

美國與七國集團快速反應機制成員國（包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國及歐盟）和關聯成員國發表聲明，譴責香港緝捕潛逃境外的19名潛逃者。外交部回應指，採取執法行動，符合國際法及國際通行慣例，敦促有關國家和機構停止干涉中國內政。



2025年8月11日外交部記者會，深圳衛視記者提問：據報道，七國集團快速反應機制成員國及其關聯成員國日前發表聲明，攻擊抹黑香港特區警方通緝所謂「香港議會」非法選舉活動涉案人員，並將這種行為稱為「跨國鎮壓」。發言人對此有何評論？

香港議會16人列潛逃者，政府刊憲撤銷特區護照、禁提供資金等措施，包括何良懋、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕、曾偉藩。（國家安全案件通緝人士及懸紅公告）

香港議會16人列潛逃者，政府刊憲撤銷特區護照、禁提供資金等措施，包括錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦。（警務處國家安全案件通緝人士及懸紅公告）

香港議會16人列潛逃者，政府刊憲撤銷特區護照、禁提供資金等措施，包括吳文君、黃振華、黃修和及張信燕。（警務處國家安全案件通緝人士及懸紅公告）

外交部發言人林劍回應指：七國集團成員國及有關西方國家和機構對香港特區政府執法行動說三道四，中方表示強烈不滿和堅決反對。

香港警方依據香港國安法和香港國安條例對海外反中亂港分子採取執法行動，符合國際法及國際通行慣例，合理合法、正當必要。有關國家對特區警方所謂「跨國鎮壓」的指責純屬無稽之談，個別國家濫施「長臂管轄」和非法單邊制裁，卻攻擊抹黑特區警方正當執法行為，充分暴露其虛偽雙標。

我想再次強調，中國中央政府堅定支持香港特區警方依法對潛逃海外的反中亂港分子和組織採取執法行動，捍衛國家安全，保障香港長治久安。我們敦促有關國家和機構停止為反中亂港分子撐腰張目，停止干涉中國內政。