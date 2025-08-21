理大鯤鵬昇騰科教創新孵化中心揭牌

香港理工大學與華為近日簽署合作協議，宣布「香港理工大學 鯤鵬昇騰科教創新孵化中心」正式揭牌成立。未來雙方將依託孵化中心，面向全校科研人才搭建以鯤鵬、昇騰為技術路線的創新合作平台，加強產教融合，孵化科研創新成果。



香港理工大學校長滕錦光致辭。

香港理工大學校長滕錦光，副校長（研究及創新）趙汝恒，華為常務董事汪濤，華為公司副總裁、計算產品線總裁張熙偉等出席並見證簽約儀式。

滕錦光在致辭中指出，過往華為與港理工已經在通信、算法、材料等領域建立了多項合作，鯤鵬昇騰科教創新孵化中心的成立標誌著合作步入新階段。未來，希望與華為攜手引領技術突破，共同助力數字中國、AI中國的建設，為國家科技發展貢獻力量。

華為常務董事汪濤致辭。

汪濤則在致辭中指出， 此次孵化中心的成立，華為將充分發揮在算力、算法及數據領域的優勢，支援香港理工大學開展前沿科技突破性研究，助力其在前沿科技探索與人才培養的戰略方向選擇。