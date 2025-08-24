颱風劍魚已「開眼」　或成近40年來登陸三亞最強颱風

中央氣象台消息，今天（24日）下午2時，颱風「劍魚」已加強為強颱風級，預計將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動。

海南省應急管理廳表示，颱風「劍魚」路徑穩定、移速快，且移動過程中持續增強，可能成為近40年來登陸三亞最強颱風。



據中國天氣網消息，颱風「劍魚」已開眼，加強為最強颱風，有了清楚的眼區，結構越來越好看，不過越好看意味著越危險。

8月24日下午2時，颱風「劍魚」已加強為強颱風級。（微博＠中央氣象台）

據此前報道，「劍魚」將於今日下午至傍晚在海南陵水到樂東一帶沿海登陸，也有可能經過海南島南部近岸海面，然後逐漸趨向越南中北部沿海。

颱風劍魚將登陸海南 三亞實施「五停一關」鳳凰機場暫停航班升降

8月24日，不少遊客仍在三亞灣海灘上逗留。（小紅書）

受颱風影響，今明兩日（24、25日），海南島將有劇烈風雨天氣。國家海洋預報台繼續發布海浪橙色和風暴潮藍色預警。

颱風劍魚將登陸海南，三亞的海面出現巨浪。（影片截圖）

《極目新聞》報道，三亞漁民陳先生今早10時介紹，颱風來臨前，他已接到相關通知，船舶已全部回港，「目前三亞天涯區這里還風平浪靜，不過開始下雨了，估計下午風就大了。船多拋幾個錨，把繩子綁緊，家裏關緊門窗，人員盡量不出門」。

三亞市已在全市分批實行「五停一關」措施，停課、停工、停業、停運、停航；進、出島列車全部停運。三亞鳳凰國際機場暫停航班升降。