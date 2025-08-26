全球首個！廣東江門地下700米的「黃金瞳」　捕捉宇宙幽靈粒子

據央視新聞報道，8月26日，廣東江門地下700米深處，中國科學家十年磨一劍建設的江門中微子實驗大科學裝置開始正式運行了，以捕捉宇宙中的幽靈粒子——中微子。該實驗成為國際上首個運行的超大規模和超高精度中微子專用大科學裝置。



據介紹，江門中微子實驗探測器位於廣東省江門市附近的地下700米處，可以探測53公里外台山和陽江核電站產生的中微子，並以前所未有的精度測量它們的能譜。

中微子是什麽？究竟如何探測它？

中微子可謂是回溯宇宙過往的時間膠囊，也是探索宇宙未來的一把鑰匙。捕捉中微子極其困難，它幾乎不與任何物質發生反應，瞬間就有上億中微子穿透人體，但是根本無法察覺。而捕捉中微子的關鍵就是：光電倍增管。

中心探測器內部的有機玻璃球及光電倍增管

光電倍增管，也被科學家稱作「黃金瞳」，它能看到中微子擊中閃爍體時發出的微弱熒光，這亮度只是手機屏幕亮度的百億分之一。

藏在玻璃內部的金屬薄膜厚度只有幾十納米，曾是國外嚴密封鎖的核心技術，中國科學家自己摸索，通過千萬次的試驗，才終於成功打破這一壟斷，也讓單個光電倍增管的價格降低了一倍以上。

在江門中微子實驗里，這樣的大大小小的光電倍增管一共有4.5萬個，這項關鍵核心技術的突破，節省成本幾億元。