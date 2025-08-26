中國自主研發兩艘亞洲最大耙吸挖泥船下水　助力邁向疏浚強國

綜合內媒報道，8月26日，中國自主設計研發建造，目前亞洲最大的超大型耙吸挖泥船「通浚」輪和「浚廣」輪在江蘇啟東成功下水，填補了中國35000立方米以上艙容等級超大型耙吸船空白。



兩艘亞洲最大挖泥船下水。（人民日報）

據報道，兩船設計長度198米，型寬38.5米，型深18米，最大挖深120米，最大艙容達35000立方米，泥艙容量亞洲第一。該兩艘船設備國產化率達95%，打破了國外對大型耙吸船建造和智能疏浚技術的長期壟斷。

作為新一代高端化、智能化、綠色化耙吸挖泥船，「通浚」輪和「浚廣」輪具有智慧、高效、全能、環保四大特性，智能作業模式涵蓋「挖－運－吹」全鏈條，具備「強破土、大挖深、遠運距、長吹距」等優異性能，未來可廣泛適用於港航疏浚、深遠海取砂、吹填造陸、深海採礦、管溝開挖回填、碎石基床及深海管道鋪設等施工作業場景。

兩艘「疏浚利器」具備無限航區航行能力，可在八級風浪條件下作業，船舶耙頭最大可伸至約120米深的海底吸挖泥沙。搭配自主研發的「一鍵疏浚」和「浚駕合一」智能疏浚控制系統，僅需1名船員便可完成所有航行和施工任務，真正實現疏浚作業全自動控制，智控系統達到國際領先水平。正常施工環境下，船舶可在90分鐘內將泥艙全部填滿，裝載效率世界領先。

未來兩船投產後，將進一步優化國產疏浚船舶裝備結構，加快提升中國疏浚船隊的系列化、專業化與國際化水平，助推中國從疏浚大國走向疏浚強國。