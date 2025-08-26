九三閱兵「唯一女教練」！播DJ舞曲　另類魔鬼操練獲男性隊員大讚

中國九三閱兵將登場，今年閱兵場裝備方隊出現一個特別的身影，她是唯一的「女教練員」王爽，帶領男性方隊進行嚴格練習，專業表現獲得肯定。



《人民日報》報導，王爽的閱兵夢起源於2015年紀念抗戰勝利70週年閱兵，當時她只是列兵，手捧鮮花迎接隊友凱旋：

望著戰友們剛毅的臉龐、挺拔的軍姿，我在心裡默默許下心願，有一天，我也要走過天安門接受檢閱！

九三閱兵將登場，王爽為今年唯一的「女教練」，帶領男性方隊進行嚴格練習，專業表現獲肯定。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 32

2019年慶祝中國建政70週年閱兵中，王爽如願以償，以徒步方隊女兵身份參加，還兼任教練員與排面長，今年她得知又有閱兵任務，王爽第一時間遞交申請，儘管起初未能入選受閱隊員，但她被任命為裝備方隊教練員。

初到男兵方隊時，王爽感受到質疑的目光，但她明白專業與實力才能贏得尊重。一次科目示範後，男兵們報以熱烈的掌聲，王爽感慨：

性別從來不是衡量能力的標尺，無論男兵女兵，肩上的使命與追求都是一樣的。

在訓練中，王爽以嚴格著稱，她的口頭禪是「拔起來」，要求隊員維持挺拔莊重，她的原則是「出場即震撼、亮相即精彩」。近期王爽獲悉驚喜消息，她因表現優異，被補充進受閱隊伍，王爽激動表示：

與一起訓練的兄弟們並肩受閱，將是我閱兵路上最璀璨的榮光。

【延伸閱讀】解放軍英雌不止「翻版宋慧喬」徐楓燦 三八婦女節9女兵首亮相（點圖放大瀏覽）：

+ 28

延伸閱讀：

MLB/海盜大物投4局奪救援點史上首見 坦言一上去就斷片

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】