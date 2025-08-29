無業台男跟蹤日本女子闖入公寓被捕！辯稱「長得跟我朋友很像」

日媒報道，一名來自台灣的男子，8月26日深夜被控在東京尾隨女性並闖入一間東京都中央區的公寓，遭到日本警方逮捕。日本警方指出，當時賴男與女子一同搭乘電梯，但女子發現不對勁，於是機警地向另一名住戶求助，賴男因此倉皇逃離現場。警方經追查後鎖定賴男行蹤，並於之後將他逮捕。



警視廳久松署調查，36歲無業男子賴軒辰於26日深夜，尾隨受害女性超過500公尺，甚至一同進入電梯，女性向電梯內的其他住戶求助時，嫌犯立即離開現場。該大廈位於東京中央區日本橋箱崎町，大門沒有自動鎖。警方認為賴男無正當理由闖入民宅。

警方調查發現，賴男在案發隔天，仍疑似跟蹤另一名女性。對於指控，賴男供稱，「因為對方長得很像自己認識的女性，所以才會跟著她」，而他已承認犯行。日本警方強調，這類針對女性的尾隨侵入行為，不僅帶來恐懼，「也可能演變成更嚴重的犯罪，我們將嚴正處理。」

據了解，日本近日曾出現尾隨女子犯案事件，一名住在東京的35歲日本籍男子谷本將志，8月20日回到老家神戶，尾隨24歲女子片山惠到住所，並在電梯內用預藏刀子將她殺害，案發後谷本遭到逮捕。