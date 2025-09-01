將在美中國留學生擴大至60萬人　特朗普：要與核大國友好相處

美國總統特朗普日前在多個場合高喊「歡迎中國留學生」，甚至拋出要將中國留學生規模擴大至60萬人的說法，但實際情況卻是，中國留學生在美國遭受無端盤查、滋擾的事件有增無減。



據美國保守派網站「每日通訊」（The Daily Caller）8月31日報道，特朗普於29日接受採訪時再度表示，讓中國學生在美國學習是「正確的做法」，他給出的理由是，與其他國家友好相處是好事，尤其是和核大國。

在回應有關中國學生留美政策的提問時，特朗普表示禁止中國學生赴美是「非常無禮的」。他稱，這種做法會對美國的「二流大學」造成沖擊。特朗普還告訴「每日通訊」的記者里斯（Reagan Reese），他不希望看到常春藤盟校因政策變動而陷入困境。

據報道，里斯在採訪中問道，「您仍允許60萬名中國學生在這里學習……」特朗普糾正說：「是兩年內60萬。」里斯接著詢問特朗普這是一種談判策略，還是他真的認為這種做法對國家有益。

（一条授權使用）

特朗普回應稱，「當你拒絕接收中國的學生時，我認為這對一個國家非常無禮。（接收他們）對我們的教育體系也有好處，當你把他們排除在外時，你知道誰會受到影響，是那些二流大學，頂尖大學不會。」

里斯追問道，「這不會影響到哈佛這樣的學校？你不這麽認為嗎？因為當我聽到這個時，我想保守派會說，‘好吧，那就讓哈佛大學、哥倫比亞大學或其他大學自生自滅吧’，但你認為這會影響二流學校？」

特朗普表示，他不希望這些學校倒閉，他希望它們能夠變優秀。他再次強調，拒絕中國學生非常無禮，而且這會損害整個教育體系。「並且，你知道的，我和中國的關系很好。說我們不想要他們的學生是非常無禮的。我認為這對我們有好處。」

當被問及是否期望通過允許中國學生留美獲得具體回報時，特朗普回答說：「不，不，我不想要任何回報。我只是認為我們正在做的是正確的事情。與各國友好相處是好事，尤其是和擁核國家。」

然而，就在這場長達一小時的採訪進行前，美國政府於27日發布了一項擬議規章，計劃收緊針對國際學生、文化交流訪問者和外國記者的簽證期限，這些簽證持有者未來將不得不申請延長在美停留時間。美國國土安全部聲稱，這一改變是為了更好地「監督和管理」在美簽證持有者。

在此之前，特朗普曾接連表態稱，中國留學生對美國「非常重要」，如果沒有他們，美國大學系統將「崩潰」。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2011年1月17日，美國和中國國旗在北京一家酒店前飄揚。（Reuters）

當地時間8月25日，特朗普在白宮表示，「我聽了很多故事，說我們不會允許他們（中國）的學生入境。我們將允許他們的學生入境。這非常重要，60萬名學生。這非常重要，我們會與中國和睦相處。」

但這一表態隨後遭到「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營內右翼保守派的質疑和批評，於是，特朗普26日在白宮內閣會議上指出，中國留學生不能來美國是「非常侮辱性的」，「我喜歡他們的學生來這里，我喜歡其他國家的學生來這里」。

特朗普解釋道：「你知道如果他們不這樣做會發生什麽嗎？我們的大學系統會很快崩潰。而且不會是頂尖大學，是那些排名墊底掙紮著的大學。你把30萬或60萬學生從系統中踢出了。」他還表示，美國「很榮幸」能教育中國學生，但同時強調，美國方面會「謹慎地」進行審查以確定誰能來美國學習。

香港《南華早報》分析認為，在美國與中國繼續推進貿易談判之際，特朗普一改此前他的政府高調宣稱要「積極撤銷」中國學生簽證的做法，說接納中國學生「非常重要」。這一說法在MAGA內部引起了一些不滿，也暴露了其陣營內部的裂痕。特朗普此前被視為對華強硬派，但現在他起伏不定的中國政策讓愈來愈多支持者覺得，他正向中國進行「危險的讓步」。

美國政府「說一套做一套」已成常態。在特朗普第一任期期間，他就發起了臭名昭著的「中國行動計劃」，拒簽、遣返諸多中國學生和學者，並導致了一系列針對學術界人士的訴訟。

重返白宮後，特朗普再次對中國留學生下手。美國國務卿魯比奧5月宣布要「積極撤銷」中國學生簽證，還將修改簽證申請標準，加強對來自中國大陸和香港的所有未來簽證申請的審查。

然而，到了6月，美國與中國就貿易問題達成協議框架後，美國暫緩征收部份關稅，同時稍微放松了對中國留學生的態度。特朗普6月稱，他「一直強烈支持」中國學生來美國學習。

排斥中國留學生對美國科技創新和經濟發展沒有好處。（新華社）

數據顯示，中國赴美留學生人數在2019至2020學年達到37.3萬人的峰值，隨後開始下滑。根據美國國務院的數據，在2023至2024學年，超過27.7萬名中國學生在美國學校就讀，較上一年減少了4%。與此同時，印度以33.2萬名留學生人數超過中國，成為美國最大的留學生來源國。

美國全國外國學生顧問協會（NAFSA）的一項分析發現，在美國大學學習的國際學生在2023至2024學年為美國經濟貢獻了438億美元，提供了37.8萬個就業崗位。美國全國廣播公司（NBC）援引數據稱，僅2023年，中國學生對美國經濟的貢獻就超過了140億美元。

對於特朗普近日的積極表態，我外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，教育交流合作有助於增進各國人民之間的交往和了解。中方希望美方將特朗普總統歡迎中國留學生赴美學習的表態落到實處，停止無端滋擾、盤查、遣返中國留學生，切實保障他們的正當合法權益。

本文轉載自《觀察者網》。

