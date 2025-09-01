上合組織成員國元首理事會發表關於支持多邊貿易體制的聲明

上海合作組織成員國領導人簽署並發表《上海合作組織成員國元首理事會天津宣言》，批准《上合組織未來10年（2026—2035年）發展戰略》，發表關於第二次世界大戰勝利和聯合國成立80周年的聲明、關於支持多邊貿易體制的聲明，通過加強安全、經濟、人文合作和組織建設等24份成果文件。其中關於支持多邊貿易體制的聲明全文如下：



國家主席習近平主持「上海合作組織+」會議並發表講話。（香港01直播截圖）

「上海合作組織+」會議。（香港01直播截圖）

我們，上海合作組織成員國領導人認識到，當前世界經濟不確定性上升，限制性貿易措施蔓延，多邊貿易體制應為促進經濟包容性增長和可持續發展、應對全球挑戰發揮重要作用。

我們支持以世界貿易組織規則為基礎、決策基於協商一致、開放、透明、公平、包容、平等、非歧視的多邊貿易體制，重申關於給予發展中國家，包括最不發達國家特殊和差別待遇的規定是世貿組織及其協定不可分割的一部分。

我們反對違反世貿組織規則和原則的貿易措施，強調上合組織成員國在世貿組織部長級會議成果授權框架下開展建設性合作的必要性。

我們對國際經濟關係日益緊張深感關切，這嚴重危害世界經濟、國際貿易發展及可持續發展目標的實現。

我們呼籲各方開展對話與合作，遵守包括世貿組織規則在內的國際貿易法，消除違反世貿組織規則的限制措施。

我們強調在保持世貿組織基本原則的條件下對其進行改革的重要性，以增強其有效性，完善全球經濟治理，推動公平、包容的經濟增長。在此方面，我們重申需要儘快恢復一個完整、正常運轉、兩級審理的世貿組織爭端解決機制。

我們重申發展議題在世貿組織工作中的重要性。

我們呼籲繼續推進發展議題工作，包括但不限於改進發展中國家特殊和差別待遇條款、推動貿易發展，助力發展中成員實現工業化、支持最不發達國家更好融入多邊貿易體制。

我們認識到全球糧食安全面臨越來越多的挑戰，包括不符合世貿組織規則的限制措施。因此，我們應通過擴大農業生產、提高效率、保障糧食供應鏈多元暢通等方式，保障全球糧食安全，尤其是維護發展中國家和最不發達國家利益。

我們支持加快推進世貿組織電子商務工作計劃討論，以及在世貿組織第14屆部長級會議上形成該領域各方可接受的決議，包括在遵守國內法和國家政策目標的基礎上，促進發展相關問題，克服數字不平等的重要性，發展數字聯通，提振消費者和企業對電子商務的信心。

我們支持世貿組織框架下服務貿易領域的工作，包括推動經驗交流和最佳實踐分享。

我們注意到世貿組織成員圍繞促進世貿組織《貿易便利化協定》實施所開展的討論，支持在上合組織框架下就相關問題形成共同立場。

我們強調，開放、包容、穩定、有韌性、多元化的供應鏈對實現可持續發展目標至關重要。

我們對破壞全球產供鏈穩定的措施表示擔憂。

我們注意到世貿組織相關機構已就加強全球供應鏈國際合作開展的工作，並鼓勵繼續開展工作，推動就加強全球產供鏈韌性取得務實成果。

我們強調進一步提升成員數量、提高地域代表性、擴大多邊貿易體制包容性、吸引更多包括最不發達國家在內的發展中國家加入的重要性。

我們支持白俄羅斯共和國、伊朗伊斯蘭共和國、烏茲別克斯坦共和國依據《馬拉喀什建立世貿組織協定》第12條儘快加入世貿組織。

我們期待2026年在喀麥隆舉辦的世貿組織第14屆部長級會議取得務實成果。

2025年9月1日 天津