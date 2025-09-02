新疆沙漠發現4億年歷史物種鹽水豐年蝦　為鹽鹼水養殖提供參考

據「阿拉爾發佈」消息，近日，塔里木大學生命科學與技術學院王智超教授團隊進行野生動物監測過程中，在新疆塔克拉瑪干沙漠邊緣——三團甘泉鎮轄區一處野生動物飲水點，偶然發現鹽水豐年蝦。



新疆發現有四億年歷史的物種鹽水豐年蝦。（阿拉爾發佈）

新疆塔克拉瑪乾沙漠首次發現鹽水豐年蝦。（央視新聞）

據介紹，鹽水豐年蝦又稱鹵蟲，是地球上現存較為古老的物種之一，其生存歷史可追溯至四億年前，具有極強的耐鹽特性。它們的休眠卵在乾燥無氧狀態下，可保存數年，一旦浸泡到海水中，只需一天就能孵化成幼蟲。

新疆塔克拉瑪乾沙漠首次發現鹽水豐年蝦。（央視新聞）

新疆塔克拉瑪乾沙漠首次發現鹽水豐年蝦。（央視新聞）

經檢測水樣，該野生動物飲水點的水體鹽度達到千分之八十，遠超普通海水環境，而鹽水豐年蝦卻能在此穩定生存。作為重要的水產養殖餌料生物，鹽水豐年蝦同時具備醫療美容價值與食用價值。此次發現，證實新疆第一師阿拉爾市轄區內的鹽鹼水具備養殖耐鹽、嗜鹽生物的天然條件，為南疆鹽鹼水養殖產業提供了珍貴的本土種源參考。

新疆發現有四億年歷史的物種鹽水豐年蝦。（阿拉爾發佈）

新疆塔克拉瑪乾沙漠首次發現鹽水豐年蝦。（央視新聞）

王智超教授團隊將採集到的鹽水豐年蝦樣本帶回實驗室開展形態學觀察與分子生物學分析工作。（阿拉爾發佈）

目前，王智超教授團隊已將採集到的鹽水豐年蝦樣本帶回實驗室，正開展形態學觀察與分子生物學分析工作，核心目標是確定該種群是否為新的豐年蝦物種。若研究取得突破，將為南疆鹽鹼水開發利用、特色水產養殖產業發展提供重要的科學依據與技術支撐。