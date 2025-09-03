中國閱兵｜習近平發表講話：消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演

今日（9月3日）上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在大會上發表講話，以下是講話全文。



習近平登上天安門城樓。（香港01直播截圖）

全國同胞們，尊敬的各位國家元首、政府首腦和國際組織代表，尊敬的各位來賓，全體受閱將士們，同志們、朋友們：

今天，我們隆重集會，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

我代表中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委，向全國參加過抗日戰爭的老戰士、老同志、愛國人士和抗日將領，向為中國人民抗日戰爭勝利作出重大貢獻的海內外中華兒女，致以崇高敬意！向支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，表示衷心感謝！向參加今天大會的各國來賓，表示熱烈歡迎！

同志們、朋友們！

中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。

歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！

習近平發表講話。（香港01直播截圖）

同志們、朋友們！

中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊。全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻！

歷史承載過去，也啟迪未來。新時代新征程，全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅定不移走中國特色社會主義道路，傳承和弘揚偉大抗戰精神，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥！

中華民族偉大復興勢不可擋！人類和平與發展的崇高事業必將勝利！