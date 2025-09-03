中國閲兵｜歷史性同框！普京、金正恩站習近平兩側共登天安門

今日（9月3日）上午9時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。



26位國家元首和政府首腦登上北京天安門城樓，觀看中國紀念抗日戰爭勝利80周年大閲兵（下稱九三閱兵）。一改2015年右側為外國領導人的站位傳統，本次閱兵式，普京站在習近平右邊，朝鮮最高領導人金正恩則站在習近平右邊，三人並立。



上午8點35分，習近平與普京、金正恩共同登上天安門城樓觀禮。本次閱兵儀式國內領導人與國際領導人穿插站位，普京與金正恩二人分別站在習近平身側。

在26位來華的外國元首中，朝鮮最高領導人金正恩是一大亮點。這是繼1959年金正恩的祖父金日成之後，朝鮮最高領導人再度登上天安門城樓參觀中國閲兵。在此前中國官方發布的出席九三閲兵的外國元首名單中，金正恩排在第二，僅次於普京。

2018年6月20日，百日三度訪華的金正恩帶同妻子李雪主與習近平夫婦合影。（Reuters）

2015年中國首次舉行紀念抗戰勝利大閲兵時，金正恩並未親自出席，而是派遣朝鮮二號人物崔龍海參加，當時時任韓國總統朴槿惠則登上了天安門城樓，但站的位子則是習近平右側的右側，和習近平中間隔著俄羅斯總統普京。