中國閱兵｜韓國高鐵站直播引旅客駐足　中國遊客：他們感到震驚

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。據央視新聞消息，中央廣播電視總台以85種語言向全球呈現紀念大會及閱兵式盛況。據《極目新聞》報道，有中國遊客在韓國高鐵站看到站內大屏正在直播閱兵，不少韓國人也被吸引駐足觀看。



中國網民「喜羊羊」正在韓國旅遊，3日上午，她在首爾市內的高鐵站看到，站內的大屏幕正在直播中國的九三閱兵儀式，於是停下來觀看。這時她注意到，旁邊不斷有人駐足和聚集，專心地盯著屏幕。

該網民說，「駐足的有韓國人，也有其他國家的旅客，不少人都在拍照。一些韓國人對著屏幕都在議論，我不懂韓語，不知道他們在說什麽，但感覺他們也對閱兵場面的宏大感到震驚。」他表示，在國外看到祖國盛大的閱兵儀式，覺得非常自豪，心潮澎湃。

據新華社消息，韓國國會議長禹元植出席了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。並在天安門城樓等待觀看閱兵時與朝鮮最高領導人金正恩握手致意，簡短對話。