湖南漢駕車多次碾壓同學致死被判死緩　自稱出現幻聽作案

綜合內媒報道，2024年8月，湖南一名男子駕車多次碾壓同學致其死亡。法院因男子作案時有限定刑責能力，從輕處罰，以故意殺人罪判決被告死刑，緩期兩年執行。



據此前報道，2024年8月22日，蔡某某到受害者劉某某家中購買鞭炮後，突然駕車撞擊劉某某，待劉某某剛站起來，蔡某某又駕車掉頭再次撞擊並碾壓，導致劉某某當場身亡。事後蔡某某下車自行報警。受害者家屬劉女士表示，據其所知，父親與蔡某某之間並無經濟糾紛或矛盾。

事發現場。（截圖）

蔡某某的首份精神鑑定書顯示，蔡某某自稱妄想妻子和死者有不當關係才駕車撞倒並碾軋死者；第二份精神鑑定書顯示，蔡某某有多年飲酒史且常醉酒，存在幻聽、嫉妒幻想等行為，有酒精精神障礙。受害者家屬劉女士指，蔡某某庭審時自稱當時因幻聽駕車撞死劉女士父親。

判決書顯示，蔡某某作案時有限定刑責能力。法院以故意殺人罪判決被告人蔡某某死刑，緩期兩年執行。

法院判決。（新京報）

受害者家屬表示，兇手家屬曾提出民事賠償獲取他們諒解，他們未同意，他們將向檢察機關申請抗訴。