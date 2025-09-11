中國再添4處世界灌溉工程遺產 總數已達42項
撰文：盛昀
出版：更新：
《央視新聞》報道，今天（9月10日）上午，2025年世界灌溉工程遺產名錄正式公布，中國申報的雲南元陽哈尼梯田、江蘇句容赤山湖灌溉工程、四川彭州湔江堰、北京門頭溝永定河古渠灌溉工程全部成功入選。
這次入選的元陽哈尼梯田，位於雲南省紅河南岸哀牢山區，灌溉面積5.61萬畝。梯田始建於唐代，其森林-村寨-梯田-水系的立體生態體系，實現了生活、生產與生態的有機統一。
赤山湖灌溉工程位於江蘇省句容市，始建於公元239年，至今已有1700多年歷史，是目前秦淮河上游重要的灌溉與防洪調蓄工程，灌溉面積7.7萬畝。
湔江堰位於四川省彭州市，始建於西漢景帝末年，至今仍灌溉16.2萬畝農田，是平梁分水灌溉體系的傑出代表。
門頭溝永定河古渠灌溉工程位於北京市門頭溝區，由五條古渠及周邊古泉、古井共同組成。古渠依託永定河彎道地形取水，巧妙避洪防淤，體現了化害為利的人水和諧智慧。
世界灌溉工程遺產名錄自2014年設立，目前世界灌溉工程遺產總數量已達到200項。至此，中國的世界灌溉工程遺產總數已達42項。
10年前九三閱兵在天安門敬了一個軍禮的他 人生比微短劇還要傳奇戰場外的抗日英雄：身在新加坡的他憑1封家書 改寫了中國命運抗戰勝利80周年｜他每戰必留遺書 是抗日捐軀職務最高的中國將領日本投降80周年｜1950年女子被性侵病歷 成揭露侵華日軍暴行鐵證四川直擊｜從玉林小巷到峨眉山巔：耙耳朵與抱佛腳的文旅新經濟