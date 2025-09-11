中國再添4處世界灌溉工程遺產　總數已達42項

《央視新聞》報道，今天（9月10日）上午，2025年世界灌溉工程遺產名錄正式公布，中國申報的雲南元陽哈尼梯田、江蘇句容赤山湖灌溉工程、四川彭州湔江堰、北京門頭溝永定河古渠灌溉工程全部成功入選。



這次入選的元陽哈尼梯田，位於雲南省紅河南岸哀牢山區，灌溉面積5.61萬畝。梯田始建於唐代，其森林-村寨-梯田-水系的立體生態體系，實現了生活、生產與生態的有機統一。

元陽哈尼梯田。（央視新聞）

赤山湖灌溉工程位於江蘇省句容市，始建於公元239年，至今已有1700多年歷史，是目前秦淮河上游重要的灌溉與防洪調蓄工程，灌溉面積7.7萬畝。

赤山湖灌溉工程。（央視新聞）

湔江堰位於四川省彭州市，始建於西漢景帝末年，至今仍灌溉16.2萬畝農田，是平梁分水灌溉體系的傑出代表。

湔江堰。（央視新聞）

門頭溝永定河古渠灌溉工程位於北京市門頭溝區，由五條古渠及周邊古泉、古井共同組成。古渠依託永定河彎道地形取水，巧妙避洪防淤，體現了化害為利的人水和諧智慧。

門頭溝永定河古渠灌溉工程。（央視新聞）

世界灌溉工程遺產名錄自2014年設立，目前世界灌溉工程遺產總數量已達到200項。至此，中國的世界灌溉工程遺產總數已達42項。