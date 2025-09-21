雲南男隱瞞已婚交往18歲少女　女子酒後跳江亡　男友判賠9萬

內媒《封面新聞》報道，雲南一名18歲女子因男友隱瞞已婚事實，在其言語刺激和酒精作用下，情緒崩潰後跳江自殺。據中國裁判文書網消息，雲南景谷縣人民法院已對此案作出一審判決，男子被判承擔10%的賠償責任。



示意圖。（視覺中國）

2024年6月，18歲女子阿粥（化名）高中畢業，同年8月，與涉事男友相識並發展為戀愛關係，但並不知對方早已組建家庭且育有一子。

9月13日，阿粥得知真相後情緒崩潰，當日下午與多名好友在當地一飯店聚餐飲酒。期間，阿粥情緒極度低落，多次跑到吊橋中間哭泣，並向男友發送「想跳橋」等信息，朋友進行勸導。20時27分左右，阿粥最後一次向男友發送「永遠不要見了」「一輩子」之類的話，卻遭到男友的惡語相向。

兩分鐘後，阿粥向朋友轉賬500元（人民幣，下同），並留言「有緣再見」，朋友立馬把錢退還並出去找她，卻看到她從吊橋跳入江中。朋友第一時間向其餘同行好友呼救並報警，在場兩名男子跳江搜救，但未能找到阿粥。警察、消防趕到現場後，也相繼開展救援無果，直至9月15日，其屍體在江中被發現。經鑑定，阿粥系溺水死亡。

示意圖。（視覺中國）

2025年4月2日，景谷法院作出一審判決。法院認定原告阿粥父母因其死亡，造成的各項損失共計92.7萬餘元。經審理確認，阿粥作為完全民事行為能力人，對自身生命安全負有最高注意義務，其選擇跳江結束生命是導致死亡後果的直接原因，應自行承擔大部分責任。

被告男子隱瞞已婚事實與阿粥交往，其行為違背公序良俗，對阿粥造成感情傷害，是導致其情緒崩潰的原因之一。在阿粥明確表達自殺傾向時未予以勸阻，反而使用刺激性語言，導致其情緒進一步崩潰，最終在酒精刺激下，做出跳河輕生的極端行為。涉事男子被法院判處承擔10%的賠償責任，即92771.4元。

同時，法院認為共同飲酒的朋友五人，對其人身安全應當負有合理注意義務，在阿粥已表露輕生念頭後未採取有效預防措施，繼續飲酒。雖事後積極救助，但仍存在過錯，各承擔1%的賠償責任，即每人賠償9277.14元。

