颱風樺加沙｜深圳解除「五停」　16:30深圳灣口岸恢復通關

今年第18號超強颱風「樺加沙」逐漸遠離深圳，當地防風形勢有所緩和。深圳市政府於9月24日16時起解除全市範圍內「五停」（停工、停業、停市、停運、停課）措施，16點30分起，深圳灣口岸恢復通關服務，逐步恢復城市運行。不過，氣象部門提醒，受颱風外圍雲系影響，晚間仍有強降雨，部份地區更已發出暴雨紅色預警。



深圳市防汛防旱防風指揮部表示，隨着颱風逐步減弱並遠離，本地紅色颱風預警信號已降級，全市恢復正常生產生活秩序，並對市民在颱風期間的配合致以感謝。

深圳機場亦於晚間20時起陸續恢復航班運行，目前已有航班自外站飛返。機場方面提醒旅客，請及時向購票航空公司確認航班資訊，並根據起飛時間前往辦理手續。同時強調晚間降雨或仍對航班造成一定影響，呼籲市民留意天氣及航班最新動態。

晚上8時深圳機場航班將恢復運行。

跨境交通方面，隨着香港天文台於下午調低熱帶氣旋警告信號，深圳灣公路大橋於16時30分恢復通行，深圳灣口岸亦同步恢復通關服務。

不過，風雨威脅尚未完全解除。深圳市氣象台於當日下午15時50分在羅湖、鹽田及龍崗多個街道發佈暴雨紅色預警信號，相關地區已進入暴雨緊急防禦狀態。過去三小時內，累計雨量已超過70毫米，預計未來三小時還將有50至100毫米降水，需嚴防內澇、山洪、滑坡、泥石流等次生災害。

深圳分區發布暴雨橙色紅色預警，

深圳市官方呼籲市民繼續保持警惕，切勿因解除「五停」而掉以輕心，務必關注天氣警報，避免前往危險地帶，並配合防災部署確保安全。