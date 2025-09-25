戚繼光艦、沂蒙山艦執行遠海任務　月底將訪港組織開放活動

9月25日下午，國防部新聞發言人張曉剛表示，9月底，中國海軍戚繼光艦、沂蒙山艦將執行遠海實習任務。期間，赴香港組織艦艇開放活動，並訪問柬埔寨、泰國、新加坡，與到訪國海軍開展互學互鑒活動，進一步增進友誼互信、深化務實合作。



戚繼光艦於2017年2月21日正式下水服役，由中國自主設計建造，達到世界先進水平的教學設備，隸屬於海軍大連艦艇學院。不僅可保障學員近、遠海實習任務，還圓滿完成了多項出國訪問、海外撤僑、重大自然災害救援等非戰爭軍事行動任務。

戚繼光艦配備直升機起降平台，可以輕鬆起降一架中型艦載直升機。同時，戚繼光艦還是一個小型的海上醫院，艦上配備了完善的醫療艙室和設備，不僅能夠應對海上常見病的應急治療，還可以施行常見的外科手術，在海上災難救護、海外醫療援助中發揮重要作用。

而沂蒙山艦於2016年2月1日正式入列東海艦隊，舷號988。沂蒙山艦是中國自行研製設計生產的新型兩棲船塢登陸艦。沂蒙山艦是中國071型船塢登陸艦的第四艘，排水量接近兩萬噸。今年4月，沂蒙山艦首次對上海市民開放參觀

沂蒙山艦今年4月首次對上海市民開放參觀。（網絡圖片）

沂蒙山艦可作為登陸艇的母艦，用以運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，也可搭載兩棲車輛，具備大型直升機起降甲板及操作設施。