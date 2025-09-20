瘋傳于朦朧墜樓時「這男星人在現場」　當事人急委託律師發聲明

大陸男星于朦朧本月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。網上第一時間傳出消息時就指出「警方調排除刑案」，16日則由于朦朧工作室發出其母聲明，表示兒子是「意外」，盼外界別再過度揣測。



不過網友質疑另有隱情，呼籲進一步調查，而男星范世錡（原名：范世琦）被指疑似現身于朦朧事發現場，質疑他與于朦朧墜樓事件有關？對此，范世錡方面也發聲了。

近期陸網瘋傳疑似于朦朧墜樓事件影片，畫面昏暗模糊，其中疑有一名戴橙色帽子、黑色耳釘的男子，網友測為范世錡。

范世錡（微博＠范世錡xxxF）

范世錡方則委託律師發聲明，指網傳影片：

捕風捉影地針對范世琦先生發布了涉嫌嚴重侵權的言論，由此導致眾多不明真相的網絡用戶對范世琦先生產生誤解，並引申發布了諸多侮辱、誹謗言論，嚴重損害范世琦先生個人聲譽。

律師聲明指網友行為已涉嫌違法，要求停止發布、停止傳播，表示會持續取證，並視嚴重程度採取法律行動。

網民湧入社交平台留言。（IG@memoriesfans）

此外，亦有網友就疑點部分做對比，指出范世錡所戴飾品是他13日個人演唱會的造型，無論是時間上有所矛盾，或是飾品都與網傳「黑色耳釘」無關。

范世錡與于朦朧同為選秀節目《2013快樂男聲》選手，他在20進10中遭淘汰，經歷復活賽中踢館成功，但最終仍止步於6進5比賽。透過歌唱節目為大眾熟知的范世錡，隨後也進軍戲劇，陸續主演《畫江湖之不良人》、《可惜不是你》、《大奉打更人》等劇，日前才在北京舉辦個人演唱會。

于朦朧的死震驚演藝圈。（于朦朧微博圖片）

