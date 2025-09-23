替于朦朧發聲惹禍？女星微博遭刪文　出門被花盆砸傷　收威脅訊息

內地男星于朦朧於近日墮樓身亡，終年37歲，震驚演藝圈與廣大網民。



官方通報稱事件為意外，經現場勘驗、法醫檢驗及監控調查後，已排除刑事案件嫌疑。然而，網絡上持續流出疑似現場影片與音檔，討論內容遭快速刪除，引發外界對事件真相的不信任與質疑。

曾替于朦朧發聲的女星孫琳多次被官方刪文，最近更開始收到威脅訊息。（微博截圖）

曾替于朦朧發聲的女星孫琳，多次在微博上呼籲查明事件真相，表示：

正義會遲到，但永遠不會缺席。

但其貼文多次因「內容違規」被刪除或下架。孫琳指出，她已找到部分線索，並強調自己目前安全，呼籲外界不用過度擔心。然而，她的行動似乎引來部分人士不滿，開始接連收到威脅訊息，內容暗示封禁微博並警告「給你點小教訓」，讓她直呼「好可怕」。

不過，孫琳近日透露，在出門拿快遞包裹時遭花盆砸中，隨即送醫治療。她在留言中強調「沒有人跟我住一起」，被部分網友解讀為求救訊號，引發廣泛關注與安全擔憂。對此，網友紛紛留言提醒她注意個人安全，也有部分人對她替于朦朧討公道的動機提出質疑。

于朦朧母親曾表示兒子是因醉酒失足墮樓，但網絡上仍有傳聞指出他曾拒絕潛規則而遭受不公平對待。隨著相關話題在中國被管控，事件熱度雖被壓下，但疑雲仍未散去。

網友持續爆料于朦朧因拒絕老闆飯局被雪藏，35歲演員李亭哲怒轟當日出席聚餐的友人沒一個敢發聲。（微博影片截圖）

